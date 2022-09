Belg Evenepoel wint WK, Van der Poel staakt wegrace na door arrestatie verstoorde nachtrust

De Belg Remco Evenepoel heeft zondagochtend (Nederlandse tijd) na een solo het WK wegwielrennen gewonnen. Er moesten in de race nog zestig kilometer worden verreden toen de 22-jarige renner toesloeg. Bij die eerste aanval kwamen enkele andere wielrenners mee, maar uiteindelijk fietste Evenepoel de laatste 25 kilometer alleen. Hij de eerste Belg die de regenboogtrui verovert sinds Philippe Gilbert, die tien jaar geleden won in Valkenburg.

Het podium in het Australische Wollongong, Nieuw-Zuid-Wales, werd ook beklommen door Fransman Christophe Laporte (zilver) en Michael Matthews (brons), die in zijn thuisland reed. Zij kwamen na 266,9 kilometer op ruim twee minuten na Evenepoel binnen. De ‘fenomenale’ wielrenner van die rijdt voor Quick Step-Alpha Vinyl, heeft een goed seizoen. Hij schreef ook de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Spanje op zijn naam. Bauke Mollema, die op nummer 25 finishte, was zondag de beste Nederlandse wielrenner. Mathieu van der Poel had al veel vroeger in de koers opgegeven.

Nachtelijk incident Van der Poel

Van der Poel, vooraf bestempeld als een van de favorieten voor het WK op de weg in Australië deze zondag, reed de wedstrijd niet uit. Hij stapte na dertig kilometer in de race op, na een chaotische nacht in het hotel waar hij verbleef in Sydney. Nadat hij was „uitgevallen” tegen luidruchtige kinderen op zijn gang, werd Van der Poel van in de nacht van zaterdag op zondag enkele uren vastgezet op een politiebureau om een verklaring af te leggen. Hij staat onder arrest en moet volgens teammanager Christoph Roodhooft dinsdag voorkomen.

Tegenover persbureau AFP heeft de Australische politie bevestigd dat in het rennershotel een 27-jarige man is gearresteerd, maar vanwege de privacy is geen naam vrijgegeven. Roodhooft gaf zondag een verklaring bij de teambus: „Mathieu is om 21.00 uur gaan slapen, maar lag drie uur later nog wakker omdat er continu herrie op de gang was. Daarbij werd op deuren geklopt. Toen dat bij hem voor de derde keer gebeurde, is hij naar buiten gegaan. Het bleek dat er geen ouders bij waren. Mathieu is boos uitgevallen.”

De Australische krant the Guardian schrijft op basis van een politiewoordvoerder dat na deze „heftige woordenwisseling” de man de twee kinderen, meisjes van 13 en 14 jaar oud, duwde. Een van de twee zou daaraan een kleine schaafwond hebben overgehouden. Van der Poel zelf zegt de kinderen „niet zo vriendelijk” te hebben gevraagd te stoppen met het kloppen.

Van der Poel kwam om 04.00 uur (lokale tijd) op borgtocht vrij en stond enkele uren later aan de start. Aan de Belgische sportzender Sporza, die als eerste melding maakte van het incident, vertelde hij dat hij ondanks het gebrek aan nachtrust, er „het beste van wil maken”. Met het tekort aan nachtrust zou hij proberen de wedstrijd „op adrenaline” te rijden.