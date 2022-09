Rechts blok van Giorgia Meloni stevent af op ruime verkiezingswinst

Het radicaal-rechtse Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) van Giorgia Meloni stevent af op een overwinning bij de Italiaanse parlementsverkiezingen. Volgens de eerste exitpolls zondagavond laat haalt de partij van Meloni 22 tot 26 procent van de stemmen, meldt persbureau ANSA.

De rechtse bondgenoten Lega van voormalig minister Matteo Salvini en Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi komen uit op respectievelijk 8,5 tot 12,5 procent en 6 tot 8 procent van de stemmen. Daarmee zouden ze samen een ruime meerderheid van tussen de 227 en 257 zetels in het parlement bemachtigen en is de kans groot dat de 45-jarige Meloni de eerste vrouwelijke premier van Italië wordt.

De centrumlinkse Democratische partij haalt volgens de exitpolls 17 tot 21 procent van de stemmen en de populistische Vijfsterrenbeweging 13,5 tot 17,5 procent.

Bij de vorige parlementsverkiezingen in 2018 wist Fratelli d’Italia nog slechts vier procent van de kiezers achter zich te krijgen, maar de partij met fascistische wortels voerde onder Meloni de meest zichtbare oppositie door buiten de regering van nationale eenheid van Mario Draghi te blijven.

Grote uitdagingen

De nieuw te vormen regering staat voor grote opgaven, want net als de rest van de Europese Unie kampt Italië met torenhoge inflatie en een energiecrisis en dreigt een recessie.

De Italianen kozen zondag voor een kleiner parlement dan voorheen. Door een grondwetswijziging slinkt de Italiaanse Tweede Kamer van 630 naar 400 parlementsleden, in de Senaat is in het vervolg plaats voor 200 in plaats van 315 senatoren.

Alle stemmen zullen naar verwachting maandagochtend zijn geteld en dan wordt ook meer duidelijk over de exacte zetelverdeling.

