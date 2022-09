Pridemars in Charkov gaat ondergronds, onder dreiging van Russische raketten

In een metrostation in Charkov met een visgraatmotief op het plafond wijst kort voor aanvang van Pride niets erop dat een demonstratie aanstaande is. Behalve dan misschien de twee kringetjes van politie en ander veiligheidspersoneel op het perron. Eén groep in uniform, één clubje in burger. Even voor de afgesproken tijd verschijnen de demonstranten. Ter plaatse hangen ze hun regenboogvlaggen om.

„Ik heb erover getwijfeld of ik wel naar Pride moest komen tijdens de oorlog. Maar toen bedacht ik me dat het juist een perfect moment is om voor mensenrechten op te komen”, zegt Jaroslav Melnyk (25) uit Lviv. Hij draagt een vysjyvanka, geborduurde nationale dracht, en heeft een zwart tattoo-hartje op zijn wang dat hem eraan herinnert de wereld open tegemoet te treden.

Lhbt-activisten lopen zondag door een metrostation in Charkov tijdens de Pride-demonstratie. Foto Kostyantyn Chernichkin

Vanwege de oorlog besloot de organisatie om de bijeenkomst klein te houden. En ondergronds, buiten bereik van eventuele Russische aanvallen, waar ook veel inwoners hun toevlucht zochten in de eerste maanden van de oorlog toen Charkov nog zwaar belegerd werd. De locatie werd alleen verstrekt aan mensen die zich inschreven. Zo’n dertig lhbt’ers zijn erbij. De route van de pridemars voert naar het Grondwetsplein en wordt met de metro afgelegd.

Dagelijks raketten

De activisten die NRC spreekt zijn hoopvol over de positie van lhbt’ers in Oekraïne. Meerdere aanwezigen hebben het gevoel dat de houding in Oekraïne tegenover lhbt’ers aan het verzachten is tijdens de oorlog. „We staan hier gewoon twee weken nadat er dagelijks raketten op Charkov vielen. En de politie steunt ons”, zegt Irina Lysikova, die de demonstratie met haar vriendin bijwoont. „Door de oorlog begrijpen mensen meer. Op de eerste plaats komen de belangrijke dingen in het leven, die gaan voor de vooroordelen.”

Een petitie die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vraagt om het homohuwelijk te legaliseren, werd deze zomer 25.800 keer ondertekend. 25.000 handtekeningen zijn nodig om het onderwerp formeel op de agenda te zetten. Tijdens de oorlog is het homohuwelijk voor lhbt-Oekraïners veel meer geworden dan een symbool van acceptatie.

Partners van lhbt’ers die aan het front dienen en gewond raken, kunnen hun relatie niet aantonen en kunnen daarom geen informatie over hun geliefde opvragen. Komt een lhbt’er aan het front te overlijden, dan heeft de achtergebleven partner geen recht op een toelage van de staat, zoals echtgenoten die wel krijgen. „Ik denk dat het homohuwelijk door de oorlog realistischer is geworden, ik zie hoe mijn land verandert”, zegt Lysikova.

Lhbt-activisten lopen zondag in een metrostation in Charkov tijdens de Pride-demonstratie.

President Zelensky is ogenschijnlijk gevoelig voor deze argumenten. In de officiële reactie op de petitie heeft Zelensky in augustus gezegd dat het weliswaar ongrondwettelijk is om het burgerlijk wetboek aan te passen ten tijde van oorlog, maar dat hij het kabinet opdracht heeft gegeven de mogelijkheden van geregistreerd partnerschap voor homostellen te onderzoeken.

„Ik hoop dat het ervan komt,” zegt Melnyk. Hij denkt van wel. „Oekraïners realiseren zich nu dat het leven kort is”, zegt Melnyk. „Je zag voor de oorlog al wel steeds meer acceptatie, maar de oorlog heeft de strijd om mensenrechten een boost gegeven.”

Tegenprotest

In 2019 werd pride in Charkov voor het eerst georganiseerd. In 2021 voor de tweede keer. Toen kwamen nog drieduizend mensen samen. Die mars door de stad werd ook begeleid door veel politie. Er was ook een tegenprotest van extreemrechts.

Ook deze zondag is er de vrees dat extreemrechts zijn gezicht laat zien. „Nu moet je je jas weer aandoen”, zegt een vriendelijke agent tegen Melnyk als hij richting de uitgang van de metro loopt. Vindt hij het te koud? „Nee, hij wil dat ik mijn kleding bedek omdat hij bang is dat we worden aangevallen”, zegt Melnyk. „Ik denk dat het wel goedkomt.”

Boven op het Grondwetsplein geeft de politie een dringend advies: niet te lang bij elkaar blijven staan. En doe de regenboogvlaggen weg. Op wat bontgekleurde kettingen en oorbellen na gaat de groep nu weer op in het publiek.