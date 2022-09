Op zoek naar een wet die past bij de opvattingen over gender

Hoeveel zeggenschap hebben transgender personen over hun identiteit? Dat is de inzet van het Tweede Kamerdebat dinsdag en woensdag over wat de ‘Transgenderwet’ wordt genoemd. Een wetswijziging moet het gemakkelijker maken om het geslacht in de geboorteakte, en zo ook in het paspoort, van een M in een V te veranderen, of andersom. Hiervoor is nu nog een verklaring van een deskundige nodig. Die wil het kabinet vervangen door een bedenktijd van minimaal vier weken.

„De psycholoog wordt ertussenuit gehaald”, zegt Lisa van Ginneken, die voor D66 het woord voert over personen- en familierecht, en voor zover bekend het eerste transgender Kamerlid van Nederland. „Dat is een erkenning voor het feit dat trans mensen niet psychisch labiel zijn. Dat ze prima in staat zijn zelf keuzes te maken over hun leven.”

Eerdere wijzigingen van de wet weerspiegelen hoe de samenleving denkt over transgender personen, zegt Van Ginneken. Toen het in 1985 mogelijk werd het officiële geslacht aan te passen, betekende dat „een erkenning van het bestaan van transgender personen”, zegt Van Ginneken. „Maar ook dat ze minder zeggenschap verdienden over hun leven. De overheid bepaalde wat je deed met je lijf.” Voor een wettelijke geslachtswijziging moest je je lichaam namelijk „zoveel mogelijk” aanpassen aan het gewenste geslacht.

De lichamelijke eisen verdwenen in 2014. Iemand die zijn officiële geslacht wil veranderen heeft sindsdien alleen nog een verklaring nodig van een deskundige. Daarmee bevestigt een arts of psycholoog dat iemands wens in het andere geslacht te leven „duurzaam” is. „Zo kregen trans personen een deel van hun zelfbeschikking terug”, zegt Van Ginneken. „Het betekende erkenning voor het feit dat gender niet iets zuiver lichamelijks is.”

Het recht op zelfbeschikking, het recht om over je eigen leven te bepalen, speelt een belangrijke rol bij de wetswijziging. Belangengroepen als COC en Transgender Netwerk Nederland beschouwen de deskundigenverklaring als een inbreuk op dat recht. De Raad van Europa riep EU-lidstaten in 2015 op om „snelle, transparante en toegankelijke procedures” in te stellen om de geslachtsregistratie aan te passen, verwijzend naar het recht op zelfbeschikking. In Europa vragen Noorwegen, Denemarken, Ierland, Malta, België en IJsland al geen deskundigenverklaring meer.

Eén gesprek is voldoende

Is de Nederlandse procedure ‘snel’ en ‘toegankelijk’? Voor een deskundigenverklaring is doorgaans één gesprek voldoende, er zijn geen lange wachtlijsten voor zoals in de transgenderzorg. Maar de verklaring kost 65 euro, en het gesprek zelf 250 euro als iemand niet al in het zorgtraject zit. Ook moet een aanvrager naar de geboortegemeente om de geboorteakte aan te laten passen – met de wetswijziging wordt dat de gemeente waar de aanvrager woont.

Maar het belangrijkste punt van belangengroepen en het kabinet is principieel: iemand anders laten bepalen over jouw identiteit zou niet meer van deze tijd zijn. Ook genderdeskundigen zelf zien de meerwaarde niet zo van de verklaring voor zestien-plussers, bleek eerder uit een rondgang door NRC.

Mensenrechtelijk voldoet de huidige wetgeving aan de normen, concludeerde mensenrechtenexpert Marjolein van den Brink in de wetsevaluatie in 2017. Maar, stelde zij ook: „De ontwikkelingen op dit terrein gaan heel snel.” Transgender Netwerk Nederland wijst erop dat de wetswijziging past bij de internationale ontwikkeling transgender personen niet meer te beschouwen als psychisch ziek. Sinds dit jaar staat ‘genderincongruentie’ in de internationale ziektecatalogus ICD-11 niet meer onder ‘stoornissen’ maar ‘condities gerelateerd aan seksuele gezondheid’.

Het College voor de Rechten van de Mens ziet de wetswijziging ook als belangrijke stap voor de rechten van transgender personen. Nu komt het volgens het college nog vaak voor dat trans personen lange tijd rondlopen met een identiteitsbewijs dat niet overeenkomt met hun identiteit of uiterlijk. Dat moeten zij dan uitleggen als ze zich moeten legitimeren, zoals aan de grens of bij het ophalen van een pakketje. Dat tast volgens het college hun persoonlijke levenssfeer en waardigheid aan.

Ook jongere kinderen

Op het gebied van minderjarigen is ook een verschuiving in opvattingen zichtbaar. Het was in 2014 al heel wat dat het voor 16- en 17-jarigen mogelijk werd om hun geslachtsregistratie aan te passen. Het voorliggende wetsvoorstel wil helemaal af van de leeftijdsgrens. Wel moeten kinderen onder de zestien nog langs de rechter. Met een amendement probeert Van Ginneken die rechterlijke toets alsnog te schrappen. „Wat voegt de rechter toe?”, zegt ze. „Grote kans dat die op een zitting weer input van een psycholoog vraagt, terwijl we daar juist van af willen.”

Kinder- en jeugdpsychiater bij het genderteam van het Amsterdam UMC, Annelou de Vries, is ook niet enthousiast over de rechter. „Dan werp je een behoorlijke drempel op. Het zou overwogen moeten worden of de procedure zoals die nu voor volwassenen geldt niet eenvoudiger en uniformer is voor jongeren.”

De Kinderombudsman riep het kabinet op de keuze voor de rechter beter te onderbouwen. Kinderen vinden een zitting vaak belastend, en het kost geld. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kinderen ook jonger ingewikkelde keuzes kunnen maken, aldus de organisatie: „Bij medische keuzes mogen kinderen vanaf twaalf jaar samen met hun ouders beslissen. Mogelijk is dat in dit geval ook een goed idee.”

Tegenstanders van de wetswijziging vinden dat minderjarigen de keuze over hun geslachtsregistratie nog niet goed kunnen maken. Ze wijzen erop dat het grootste deel van de kinderen die zich voor hun puberteit aanmelden bij de genderkliniek uiteindelijk niet kiest voor een medische transitie. Voorstanders benadrukken dat de wetswijziging niet gaat over een medisch traject, maar slechts om een administratieve handeling, die eventueel eenvoudig is terug te draaien.

Het roept de vraag op of geslachtsregistratie überhaupt nog nodig is. „Nu hangen we beleid op aan juridisch geslacht”, zegt onderzoeker Van den Brink. „Maar dat betekent verschillende dingen: biologisch geslacht, maar ook sociaal geslacht.” Om beleid te kunnen blijven maken gebaseerd op het verschil tussen man en vrouw, „zou je veel preciezer willen zijn”, zegt ze. „Bij baarmoederhalskanker zou je willen weten of iemand een baarmoeder heeft, bij loondiscriminatie of een werkgever iemand als man of vrouw ziet.” Nieuwe ID-kaarten bevatten al geen geslachtsaanduiding meer, paspoorten nog wel omdat internationale regels dat verplichten.

Sjaak Jansen, de gepensioneerd ambtenaar van Justitie die de huidige wet schreef, denkt dat het wetsvoorstel er wel doorheen komt. „Een probleem is: hoe ga je om met de non-binaire mensen? Daar is nog geen regeling voor getroffen.” Het voorstel regelt alleen een wijziging van M naar V of van V naar M, niet naar een X. Volgens recente onderzoeken identificeren inmiddels meer mensen zich als non-binair dan als trans man of trans vrouw. Zo bezien lijkt de nieuwe Transgenderwet meteen al verouderd. Om ook die non-binaire aanduiding toegankelijk te maken, werkt Van Ginneken nu aan een apart wetsvoorstel.

