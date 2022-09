Het begon twee rijen achter me. Een proest in een vuist. Als een vuurtje verspreidde zich een gegrinnik door de zaal. Het stelletje voor me keek verstoord om zich heen. Toen klonk op links een bevrijdende uithaal – een vrouw schaterde. Ik begon zelf opgelucht te lachen. We keken naar de sterfscène van Marilyn Monroe in de nieuwe film Blonde.

Eerder deze maand, tijdens het filmfestival in Venetië, ontving de première een historisch lange staande ovatie van ruim twaalf minuten. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman (2000) van Joyce Carol Oates.

Bij kassa en popcorn heerste een opgewonden sfeer. Ook ik had er echt zin in, terwijl ik tien jaar geleden waarschijnlijk mijn neus had opgehaald voor een Monroe-biopic. Ik ben vast niet de enige. In een essay voor de Amerikaanse Vogue beschrijft Lena Dunham haar aanvankelijke desinteresse in Monroe. Dunham was meer geïnteresseerd in vrouwen die het culturele landschap hielpen verschuiven, tegendraadse krachten. „Ik vond vrouwen die Monroe een inspiratie noemden in het beste geval afgezaagd, en in het ergste geval saai.” Pas toen ze over Monroe ging lezen – zoals de klassieker Marilyn van Norman Mailer – ontdekte ze het complexe karakter dat achter de Hollywoodster schuil ging, wat haar intellectuele interesses waren en haar trauma’s. Over de manieren waarop seksisme en de media haar naar de top joegen en op haar 36ste omver wierpen.

Typisch iets om in 2022 een film over te maken (zie ook: prinses Diana). Jammer alleen dat het door regisseur en scenarioschrijver Andrew Dominik werd gedaan, wiens script geen ruimte laat voor ook maar een flintertje agency. In plaats daarvan verdrinkt hij Monroe in slachtofferschap en beeldschone tranen. Vrijwel alle looks zijn met precisie gebaseerd op bestaande fotoshoots. Maar juist daardoor houdt de film haar gouden kooi in stand, in plaats van de spijlen open te buigen.

„You can’t believe anything you read in the magazines”, zegt Monroe in de film. Ook regisseur Dominik moet je niet zomaar geloven. In één scene zien we Monroe en President Kennedy. Er deden genoeg roddels de ronde over hun vermeende affaire; weinig daarvan is ooit bevestigd. Dominik liet zijn fantasie de vrije loop. Kennedy noemt Monroe in de film zijn kleine slet. En we zien haar de leider van de vrije wereld pijpen terwijl hij met een journalist belt. Close-up, vanuit Kennedy, en bizar lang durend. Ik keek weg, niet uit preutsheid, maar omdat ik het gevoel had naar iets werkelijk pervers te kijken. Een verzonnen seksscène over een vrouw die al bij leven geplaagd werd door opgeklopte mediaschandalen.

Het is een film die onder het mom van een progressievere tijdsgeest verheerlijkt wat hij pretendeert te bekritiseren.

De slotscène toont Monroe’s blonde lokken, weelderig tussen de spierwitte lakens, haar hand wulps langs haar nek, haar hart dat het – zo sexy – begaf onder de overdosis barbituraat. De lach in de zaal toonde geen gebrek aan respect jegens de hoofdfiguur, maar beschermde haar juist. Het was de weigering dit beeld aan te nemen voor waarheid. Het was één van de meest liefdevolle lachsalvo’s die ik in lange tijd heb gehoord.

Madeleijn van den Nieuwenhuizen schrijft om de week op deze plaats een column.