Geen grote wedstrijden in de aanloop naar de WK, later afreizen naar Australië dan de concurrentie? Mathieu van der Poel gaat zijn eigen weg, zoals altijd. Verkoudheidje? Dan gaat hij toch zeker niet bij een ploeggenoot op de kamer liggen. Van der Poel neemt een andere kamer, maar niet op dezelfde etage als de rest van zijn ploeg. Probleem? Dat lost hij zelf wel op. Net als de herrie van die kinderen op de gang.

Voor Van der Poel (27) had de WK-wegwedstrijd in Australië het hoogtepunt moeten worden van een seizoen waarin hij de Ronde van Vlaanderen won, het roze droeg in de Giro, maar ook hard op zijn eigen grenzen botste in de Tour de France. Maar in plaats van in Wollongong te strijden om de regenboogtrui, zat hij een nacht vast in een politiecel.

De Australische politie sprak van de arrestatie van „een 27-jarige man”, die in een hotel twee meisjes van 13 en 14 jaar zou hebben mishandeld met een lichte schaafwond tot gevolg. Van der Poel kwam vrij maar moet dinsdag voorkomen. Na de doorwaakte nacht stapte hij in de WK-race vroeg af.

Een eigen wereld

De wegen van wielertalent Van der Poel zijn onnavolgbaar. Vaak mooi, met ‘onmogelijke’ solo’s, precies gepaste overmacht of winnen uit verloren positie. Wie zulke extreme keuzes durft te maken, komt zichzelf onvermijdelijk soms tegen. Zoals bij het WK 2019, waar Van der Poel van uiterst kansrijk door een hongerklop ineens kansloos werd. „Ik kon geen trap meer doen.”

Ook buiten de koers leeft Van der Poel in een eigen wereld. Daarin kan hij na de wedstrijd rustig een frietje nemen in plaats van hersteldrank. Spotten met de wetten van de sport, het maakt ‘MvdP’ alleen maar populairder. Maar waar is hij met zijn gedachten als ploeggenoten voorafgaand aan de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio praten over een plankje op het parcours dat er bij de verkenning wel lag maar tijdens de wedstrijd niet? Van der Poel komt op de betreffende passage zwaar ten val en kan goud vergeten. Er is nooit gesproken over het ontbrekende plankje, houdt hij na afloop vol.

Een WK verloren door een hongerklop, Spelen mislukt door gemiste informatie en nu de arrestatie in de nacht voor het WK in Australië: is er een patroon? De eigenzinnige keuzes van Van der Poel pakken niet altijd goed uit. Oud-renner Thomas Dekker stelde in de aanloop naar deze WK in de podcast Live Slow Ride Fast dat concurrentWout Van Aert meer zal winnen dan Van der Poel. Niet omdat de Belg getalenteerder is, maar omdat bij zijn ploeg Jumbo-Visma betere keuzes voor hem worden gemaakt.

Bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck is Van der Poel de allesbepalende factor. Hij maakt alle keuzes zelf. Na de olympische mislukking met een ernstige rugblessure in 2021, wilde de kopman dit seizoen behalve het klassieke voorjaar ook Giro én Tour rijden. In Frankrijk bleek dat een brug te ver. Maar opnieuw maakte hij zelf zijn keuzes: trainen en wat kleinere koersen rijden, dan zou hij in vorm zijn voor het WK. En hij vond blijkbaar ook dat hij zelf de hotelgang op moest om daar de herrie te stoppen.