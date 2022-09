Voor voetballiefhebbers die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, is er nu een club waarbij ze zich kunnen aansluiten. Daarmee bedoel ik niet FC Volendam omdat die de ambitie heeft de groenste club van Nederland te worden. Supporters veranderen immers nooit van club, dat leerde ik van schrijver Eduardo Galeano. Die zei dat een mens van politieke partij kan veranderen, van religie en zelfs van partner, maar nooit van voetbalclub.

De club die ik bedoel is Fossil Free Football. Hun doel is „voetbalbonden en -clubs aan te moedigen sponsoren die ernstige klimaatschade toebrengen uit het voetbal te schoppen”. Initiator Frank Huisingh, voetballiefhebber en gediplomeerd jeugdscheidsrechter, nam een jaar onbetaald verlof bij zijn werkgever Buitenlandse Zaken om voetbal fossielvrij te krijgen.

„Mensen weten dat fossiele bedrijven veranderingen tegenwerken”, staat op de website van Fossil Free Football. De slechte naam die vervuilers hebben, poetsen ze schoon met reclame-uitingen, veel daarvan rond voetbal en dat terwijl klimaatverandering het spel nu al hard raakt. Velden worden te droog of juist te nat om op te spelen, spelers lijden onder oplopende temperaturen. Voetbal zou zich niet moeten lenen voor het sportwashen van aanjagers van klimaatverandering, al was het uit zelfbescherming. Zoals ooit werd ingezien dat het toestaan van tabaksreclame bezopen was, zal het ook de notoire vervuilers vergaan, maar zolang van hogerhand geen ban op fossiele reclames wordt uitgesproken, zal het van de supporters moeten komen.

Nederland-België noemde Huisingh de duurzaamste interland die we kunnen spelen, want supporters kunnen over land naar de wedstrijd. Helaas maken de Nederlandse en de Belgische bond reclame voor ING. Dag duurzaamheid. Bonden met die mentaliteit kunnen je kampioenschap zomaar verpatsen aan de hoogste bieder, zoals de Spaanse Supercopa aan Saoedi-Arabië werd verkocht. Er hoeft maar een met fossiele dollars geladen schip in Zeist aan te meren en je Nederlandse cluppie staat de provinciederby op een olieveld te spelen. Fossiel geld slaapt niet. Voetbalfans wel. Even indommelen en het WK is naar Qatar verscheept. Twee keer knikkebollen en je geliefde club is uithangbord voor een planeetverwoestend bedrijf.

Fossil Free Football kan misschien een wekker zijn. Nu heeft die club de pijlen op de KNVB gericht, nou ja, geen pijlen maar een brief. Daarin vragen ze de bond te stoppen met een sponsor als ING. Welk bedrag ING ook overmaakte naar de KNVB, het zal pinda’s zijn in vergelijking met de 11 miljard die de bank in 2021 de fossiele industrie toestopte. In de brief staat ook dat als de KNVB niet kán stoppen met het oppoetsen van het imago van ING, ze misschien de bank kan vragen op te houden met fossiele investeringen. Fossil Free Football geeft de KNVB opties.

Doorklikkend langs groepen die dit initiatief ondersteunen, landde ik op de ‘wall of shame’ van Reclame Fossielvrij, een organisatie die zich voor een verbod op fossiele reclame inzet en wie vulde daar de schaammuur? NRC. We laten hier kennelijk branded content voor Shell plaatsen. Toen ik net schreef dat als je even indutte je club ineens op een olieveld kon spelen, wist ik niet hoe ver dat olieveld reikte.

Carolina Trujillo is schrijfster.