Nieuwe fase in drugsterreur België: ook figuren uit ‘de bovenwereld’ lopen gevaar

Na een ongekende zomer vol geweld in de straten van Antwerpen, lijkt België sinds dit weekend in de volgende fase van drugsterreur te zijn beland. Waren het aanvankelijk criminelen die elkaar met schietpartijen en explosies bedreigden en intimideerden, nu lopen in navolging van Nederland ook prominente figuren uit ‘de bovenwereld’ gevaar. Zaterdag maakte het federale parket in België bekend dat er tegen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open-VLD) „een ernstige dreiging” bestaat, afkomstig uit het drugsmilieu. Hij is samen met zijn gezin naar een geheime locatie gebracht.

Het Belgische Openbaar Ministerie kreeg een week geleden informatie die concreet en ernstig genoeg werd bevonden om direct te handelen, bevestigt een woordvoerder. De wijk in Kortrijk waar Van Quickenborne woont, werd vanaf dat moment permanent door de politie beveiligd.

Een golf van geweld teistert Antwerpen: ‘Kopstukken uit de cokehandel kwamen vroeger uit Nederland. Dat verandert’

Afgelopen vrijdagochtend sloeg de buurvrouw van de minister alarm toen een achtergelaten auto met Nederlands kenteken haar garagedeur blokkeerde. In de auto lagen naar verluidt een kalasjnikov en flessen benzine. Vermoedelijk kregen de inzittenden door dat ze ontdekt zouden kunnen worden en vluchtten ze in paniek met een andere auto.

Geavanceerde camera’s

De politie kon die met behulp van geavanceerde camera’s traceren en in de nacht van vrijdag op zaterdag werden in Den Haag en Leidschendam drie Nederlandse verdachten van 20, 29 en 48 jaar opgepakt. België heeft om hun uitlevering gevraagd. Volgens de krant Het Laatste Nieuws is een vierde verdachte nog voortvluchtig. Het zou gaan om uitvoerders. Wie de opdracht heeft gegeven, moet verder onderzoek uitwijzen.

Omdat er in de auto ook spanbanden werden gevonden, bestaat het vermoeden dat de minister ontvoerd moest worden, met als mogelijk doel hem uit te ruilen tegen kopstukken uit het drugscircuit die momenteel in de gevangenis vastzitten. Het is een praktijk die in de jaren negentig van de vorige eeuw ook door bewegingen als de FARC in Colombia en de ETA in Spaans Baskenland werd gehanteerd.

De voorbije weken bleek dat ook in Nederland de dreiging uit de onderwereld toeneemt. Prinses Amalia en premier Rutte zouden volgens De Telegraaf extra beveiliging hebben gekregen. Dergelijke dreigementen worden sinds de moord op advocaat Derk Wiersum (2019) en vorig jaar op journalist Peter R. de Vries zeer serieus genomen. In België is het voor het eerst dat een bewindsvoerder zo concreet door de drugsmaffia wordt bedreigd.

Een reden kan zijn dat Van Quickenborne sinds zijn aantreden als minister van Justitie in 2020 een speerpunt heeft gemaakt van de strijd tegen drugscriminelen in België. Zo ondertekende hij eind vorig jaar met de Verenigde Arabische Emiraten een verdrag waarmee het makkelijker wordt om verdachten in de drugshandel die zich daar schuilhouden op te pakken en aan België uit te leveren. In september beloofde hij het aantal mensen dat zich in de Antwerpse haven bezighoudt met de bestrijding van drugscriminaliteit te verdubbelen.

Gekraakte cryptofoons

Begin 2021 kreeg het drugsmilieu al zware klappen te verduren toen de Belgische justitie de zogenoemde SKY-cryptofoons wist te kraken en 1 miljard berichten kon onderscheppen. Honderden verdachten werden opgepakt en vastgezet. Ook in Nederland.

Door die megakraak werden veel grote criminele organisaties ontmanteld. In het gat dat ontstond zijn kleinere groepen gesprongen. Eerder zei nationaal drugscoördinator Charlotte Colman tegen NRC dat de hiërarchie mede daardoor aan het veranderen is. Waar voorheen in Nederland aan de touwtjes werd getrokken, lijken Belgische criminelen die rol over te hebben genomen. De loopjongens van voorheen krijgen daardoor de kans zich op te werken in de organisatie. Het verklaart de aanwezigheid van zo veel Nederlandse criminelen in België.

Naar de precieze oorzaak van de recente toename van het drugsgeweld in België blijft het vooralsnog gissen. Op diverse panden in Antwerpen werd onlangs ‘dief’ en ‘200’ met graffiti gespoten. Het kan erop duiden dat een grote partij cocaïne verloren is gegaan en dat daar nu iemand de prijs voor moet betalen.

In een Facebook-post schreef minister Van Quickenborne vanuit zijn safehouse dat hij zich door de dreiging gesterkt voelt „in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. In onze democratische rechtsstaat zullen we nooit plooien voor geweld. Nooit.”