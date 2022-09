Ministers Kuipers en Van Gennip beraden zich op stappen na tweet met nazivlag Van Houwelingen

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) en Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) beraden zich op stappen na een zaterdag verstuurde tweet van Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, waarin in een foto van de twee ministers een nazivlag is gefotoshopt. Kuipers spreekt zondag in een korte verklaring op Twitter van „een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici”. Een woordvoerder van VWS wist niet of aangifte tot de mogelijkheden behoort.

Ook Jan Paternotte van D66 heeft zondag via Twitter zijn ongenoegen geuit over de actie van Van Houwelingen. De fractievoorzitter gaat een klacht indienen bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer, omdat hij vindt dat de FVD’er de gedragscode voor Kamerleden heeft geschonden. Het gaat hem om de regel dat Kamerleden geen dingen doen die het gezag of de waardigheid van de Kamer schaden. „Deze actie doet dat precies wel, schade aanbrengen aan ons ambt.”

Aanleiding voor de woede is een gefotoshopte afbeelding die Van Houwelingen zaterdagavond op Twitter plaatste. Vrijdag postte Kuipers een foto waarop hij samen met Van Gennip de vlag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) hees. In de tweet van Van Houwelingen is die vlag vervangen door een nazivlag. Inmiddels heeft hij zijn Twitterpost weer verwijderd. Paternotte noemt het „woestmakend” dat de FVD’er „de veiligheid van ministers zo in gevaar brengt”.

Eerder deze maand achtte het College van onderzoek integriteit zich niet bevoegd om een straf op te leggen aan FVD-leider Thierry Baudet. Acht fractievoorzitters hadden een klacht ingediend tegen Baudet, omdat hij nog steeds zou weigeren zijn nevenfuncties te registeren en zijn extra inkomsten en giften niet zou melden. Volgens de eigen gedragscode zijn Tweede Kamerleden dit wel verplicht. Baudet werd in maart dit jaar al eens berispt omdat hij zijn nevenfuncties niet had opgegeven.