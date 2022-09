Waterbedrijven: ‘Laat drinkwater niet de volgende crisis worden’

Nieuws in het kort: Zonder maatregelen dreigt in Nederland over enkele jaren een tekort aan drinkwater . Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Dat stelt de vereniging van waterbedrijven Vewin in een intern document.

De drinkwaterbedrijven pleiten voor meer urgentie bij landelijke en provinciale politiek.

Hij is „van nature een optimistisch mens”. Peter van der Velden vindt ook dat hij als voorzitter van de vereniging van waterbedrijven Vewin „niet somber” moet zijn. Toch maken de tien drinkwaterbedrijven in Nederland zich grote zorgen over hoe ze de komende jaren kunnen voldoen aan hun wettelijke plicht om aan iedereen drinkwater te leveren. Van der Velden: „Er zijn allerlei knelpunten die het gebruik van drinkwater in de weg staan.” Droogte, een groeiende vraag en vervuiling brengen schoon drinkwater in gevaar.





Drie van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben „dringend” meer productiecapaciteit nodig. „Die lopen vast. Zonder extra capaciteit is alles denkbaar. Ik wil geen zwarte scenario’s schetsen, zoals in sommige landen waar op sommige uren van de dag geen water beschikbaar is. Maar zonder uitbreiding kom je ook hier tot beperking van drinkwater.”

Bedrijven die water uit de Maas halen sloegen onlangs alarm: waterbedrijf Vitens heeft eerder dit jaar aanvragen voor drinkwater van bedrijven moeten weigeren. Ook is twijfelachtig of alle nieuwe woonwijken die het kabinet van plan is te bouwen, straks tijdig van drinkwater kunnen worden voorzien. Van der Velden: „De woningnood is groot. Nederland wil tot 2030 900.000 woningen bouwen. Wat mij op Prinsjesdag verraste, is dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet weten dat er voldoende wegen moeten worden aangelegd voor die woningen. Dat snap ik. Wat ik liever wat steviger had gehoord, is dat water en bodem sturend zijn. Zorg dat het water leidend wordt bij de ruimtelijke ordening. Water is essentieel. Wie als treinreiziger vertraging heeft, gaat mopperen. Maar wat als je thuis komt en er is geen water?”

Slagkracht

Laat drinkwater niet de volgende crisis worden, is de boodschap van de drinkwaterbedrijven. Ze willen „slagkracht”: meer ruimte om te investeren in de productie, de zuivering en de distributie, die nu nog is beperkt, snellere doorloop van procedures voor vergunningen en meer maatregelen om vervuiling door landbouw en industrie te voorkomen. Voor het waterbesparend bouwen van woningen moeten het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit worden aangepast. „Die wetsaanpassingen zijn urgent”, aldus Van der Velden.

Zuiveringsinstallatie van PWN in West-Friesland.

Ook moet meer ruimte komen voor innovaties, zoals het winnen van drinkwater uit zeewater, of brak grondwater. „Het verlenen van vergunningen daarvoor verloopt ook heel traag. Omdat er regelmatig sprake is van tegengestelde belangen, zoals met het opwekken van geothermie, of met natuur. Terwijl wij als grote natuurbeheerder heel zorgvuldig omgaan met de natuur.”

Waterbedrijven sporen hun klanten nu al aan zuinig om te springen met drinkwater. Voor de toekomst sturen de drinkwaterbedrijven aan op meer gebruik van regenwater en recycling van water – niet gek voor wie bedenkt dat van de 128 liter water die elke Nederlander per dag verbruikt, slecht 2 procent dient voor drinken en koken. De rest gaat op aan met name douchen, het doorspoelen van de wc en het wassen van kleding. Daar is dus nog een wereld te winnen.

Er loopt onderzoek naar de vraag of andere beprijzing van drinkwater een rol kan spelen in het streven naar waterbesparing. Van der Velden: „Daarbij willen we wel dat schoon drinkwater voor iedereen toegankelijk blijft, ook voor de volksgezondheid. We moeten ervoor zorgen dat we niet in een soort waterarmoede belanden.”

Een zuinigere omgang met water bereik je ook door industrie te voorzien van ander, minder gezuiverd water, als een hoge drinkwaterkwaliteit niet echt nodig is. Een goed idee, zegt Van der Velden. Maar: „Ingewikkeld is dat soms wel. Want het water stroomt nu door één pijp en de vraag is of je verschillende ondergrondse pijpen nog kunt hebben, gezien de drukte onder de grond met leidingen en kabels.”

IJsselmeer Een zoetwaterbuffer voor de steeds vaker voorkomende droge zomers

Er is haast bij. „Lange tijd hebben we gerekend op een droogte die eens in de vijftig jaar voorkomt, maar de laatste jaren is het vaker en langer droog”, zegt strategisch adviseur drinkwater Koen Zuurbier van waterbedrijf PWN in Noord-Holland. Het bedrijf wil dolgraag een nieuw spaarbekken aanleggen in het IJsselmeer voor de oever van Andijk, een honderd hectare grote ‘klimaatbuffer’ die als reservoir moet dienen voor droge zomers, waarin het water uit het IJsselmeer te zout kan worden. Zuurbier: „We hebben dat vier jaar geleden meegemaakt en de afgelopen twee weken is dat opnieuw kort gebeurd. Er waaien dan zoute bellen over het water.” Wie dit zilte water drinkt wordt niet ziek, wel verkort het de levensduur van leidingen en apparaten in huis. PWN wil een deel van het IJsselmeer uitdiepen en met de grond die daarbij vrijkomt een ring eromheen leggen, die als honderdvijftig hectare natuurgebied moet fungeren. Het water binnen de buffer blijft verzilting bespaard. „We hebben onderzoek gedaan en de plannen doorgerekend, maar het duurt ongelooflijk lang om het verder te krijgen”, aldus Zuurbier. Natuurlijk zijn er procedures voor het beschermen van natuur en milieu. Maar er is vooral geen geld. De vertraging illustreert de benarde positie van veel drinkwaterbedrijven: enerzijds heeft de politiek de investeringsruimte van drinkwaterbedrijven beperkt om de prijzen van water laag te houden. „We kunnen maar beperkt winst maken om dit in te zetten voor onze investeringen en voldoende financiering aan te trekken.” PWN moet dus op zoek naar extra middelen om de uitbreiding mogelijk te maken. Die kost tussen de 100 en 200 miljoen euro. „Aanvullend geld zou uit het Deltafonds kunnen komen, maar daar zit relatief weinig geld in voor zoet water. Als wij deze buffer aanleggen, heeft het gehele IJsselmeer daar baat bij. Als wij een grotere voorraad zoet water aanleggen, hoeft er veel minder zoet water te worden ingezet om het binnendringende zout vanuit de Waddenzee helemaal tegen te houden. Er is werk aan de winkel. We moeten doorpakken.”

In Andijk (Noord-Holland) wordt water uit het IJsselmeer in reservoirs gepompt en gezuiverd.

Groningen Vraag naar drinkwater stijgt door groei van bevolking en economie

De bevolking in Groningen groeit. Er worden twintigduizend woningen in de stad Groningen gebouwd. De economie groeit en er komt meer chemische industrie. Meer drinkwater is gewenst en het Waterbedrijf Groningen heeft de plicht dat te leveren. Maar intussen loopt het bedrijf al tegen de grenzen van de vergunningen aan en dan groeit ook nog eens de vraag naar water in tijden van droogte, perioden waarin bovendien de inname van water af en toe beperkt of zelfs gestaakt moet worden. Aftoeren, noemen ze dat. Zoals in de afgelopen vijf jaar vier zomers is gebeurd bij de inname van water uit de Drentsche Aa. Tjitske Brand, hoofd strategie en onderzoek bij Waterbedrijf Groningen: „Tien jaar geleden dachten we nog dat we misschien wel wat minder water konden gaan winnen. Inmiddels is het omgekeerde het geval. Alles komt nu samen. De vraag stijgt snel. We moeten iets ondernemen. We moeten meer grondwater winnen.” Waterbedrijf Groningen is een van de drie drinkwaterbedrijven in Nederland die „per direct” moeite hebben te voldoen aan de vraag naar drinkwater. Deze maandag informeert het bedrijf omwonenden van de bestaande winlocatie De Groeve in het Drentse Tynaarlo over plannen om aan het grondwater hier niet tien maar voortaan twaalf miljoen kuub water per jaar te onttrekken. De meeste bronnen van het waterbedrijf liggen in Drenthe, aangezien in Groningen, grenzend aan de Waddenzee, het grondwater te zout is. Er is al hydrologisch onderzoek gedaan, er lijken geen negatieve effecten te zijn op de Drentsche Aa, een Natura 2000-gebied. Wel kunnen bij enkele adressen „zettingseffecten” optreden door het onttrekken van meer grondwater in een deels venige bodem. Daarover is men in gesprek met bewoners. „Als de procedures soepel verlopen, zouden we eind volgend jaar meer grondwater kunnen winnen”, zegt projectleider Gerda Brilleman. Toch moet het bedrijf afwachten of de vergunningen op tijd rond komen. Zou het in de tussentijd niet slim zijn om klanten aan te sporen zuiniger om te gaan met water? „Dat doen we, maar gedragsverandering is vaak een proces van jaren”, zegt Tjitske Brand. Wat het bedrijf via een dochteronderneming Northwater nu al doet, is contracten afsluiten met industrie voor de levering van water uit de Eems, niet volledig gezuiverd maar schoon genoeg als proceswater of koelwater. Tjitske Brand: „Door gebruik te maken van de industriewaterfabriek aan het Eemskanaal blijft er meer gezuiverd water uit andere bronnen over voor de consument.”

