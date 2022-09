Kipchoge loopt nieuw wereldrecord op marathon, blijft wel boven twee uur

Langeafstandsloper Eliud Kipchoge heeft zondag een nieuw wereldrecord gelopen op de marathon van Berlijn. In 2.01.09 verbrak hij zijn eigen toptijd, die hij in 2018 vestigde in dezelfde stad. Voor de editie van 2022 had de 37-jarige Keniaan zijn zinnen gezet op de ‘magische’ grens van twee uur, maar daar bleef hij dus boven. De snelste vrouw was de Ethiopische Tigist Assefa, met een tijd van 2.15.37, de derde beste tijd bij de vrouwen ooit gelopen.

In Berlijn, waar het parcours vooral plat is, wordt vaker de aanval geopend op records. Kipchoge was zondag dertig seconden sneller dan zijn eigen heersende record van 2:01:39. Hij probeert de marathon al jaren sneller te lopen dan in twee uur, een ambitie die wordt gesteund door zijn team NN Running. Zondag werd zijn poging breed uitgemeten op sociale media, en ook de officiële organisatie van de Berlijnse marathon volgde hem nauwgezet tijdens de race.

In de lange voorbereiding die aan de Berlijnse recordpoging voorafging, was volgens de atleet mentale training van groot belang geweest. Dat hij de afstand van 42 kilometer en 195 meter in minder dan twee uur kán lopen, was al bekend. In oktober 2019 lukte hem dat onder ideale omstandigheden, op een traject dat was uitgestippeld in Wenen. De Keniaan werd bij die poging ondersteund door een groep renners, die hem beschutten tegen de wind en hem hielpen tempo te houden. De prestatie van 1:59:40 werd niet erkend als wereldrecord, omdat de internationale atletiekfederatie alleen records noteert die in officiële wedstrijden worden gelopen. In marathons door de stad mogen ook geen gangmakers worden ingezet.