Karolien Florijn wint uniek goud in de skiff

Een zilveren medaille in 1966 voor de latere olympische kampioen Jan Wienese en brons in 1979 voor Hette Borias; verder waren de Nederlandse roeiers bij de wereldkampioenschappen op het onderdeel skiff niet gekomen. Tot zondag. Karolien Florijn werd in Tsjechië in de eenpersoonsboot wereldkampioen. De 24-jarige roeister lag in de finale vanaf het begin op kop en bleef olympisch kampioene Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland 2,5 seconden voor.

Florijn was vorige maand in München ook al Europees kampioen geworden en won eerder dit jaar met groot verschil twee wereldbekerwedstrijden. Vorig jaar maakte de skiffeuse nog deel uit van de vier-zonder, waarmee ze bij de Olympische Spelen van Tokio zilver veroverde.

Florijn heeft haar talent voor roeien meegekregen van haar ouders: haar vader is tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn, haar moeder Antje Rehaag werd met de Duitse acht wereldkampioen in 1994.

Florijn was na de race helemaal niet bezig met het feit dat ze met haar wereldtitel voor Nederlandse roeihistorie had gezorgd. Ze zei dat ze vooral vereerd was dat ze tegen Twigg in de finale had mogen uitkomen. „Zij is zo goed en ik had eigenlijk niets te verliezen. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen. Dat was wel een fijn gevoel voor mezelf en dan kan je niet blijer zijn dan dit.”

Even na Florijn was er nog een kans op Nederlands wereldgoud in de skiff, maar Melvin Twellaar kwam in de finale bij de mannen zijn matige start niet meer te boven. De 25-jarige Europees kampioen kwam vanuit de achterhoede sterk opzetten, maar wist niet voorbij regerend wereldkampioen Oliver Zeidler uit Duitsland te komen.

Tien medailles

Het goud en zilver van de skiffeurs waren twee van de in totaal tien medailles die de Nederlandse roeiploeg bij de WK in het Tsjechische Racice behaalde. Vrijdag had Martine Veldhuis met zilver in de lichte skiff de weg naar het podium geëffend, zaterdag kwam daar drie keer zilver en een keer brons bij. Op zondag roeiden Roos de Jong en Laila Youssifou in de dubbeltwee en de Holland Acht bij zowel de mannen als bij de vrouwen, naar zilver. Bij de vrouwen bestaat de acht uit roeisters die ook op andere onderdelen uitkomen.

Wereldkampioen Florijn noemde de Nederlandse prestaties „leuk en aanstekelijk”. Hoofdcoach van de roeibond Eelco Meenhorst sprak van een nieuwe stap op het internationale podium. „Maar richting de Spelen [van Parijs in 2024] neemt het niveau steeds toe. Wij moeten er dus ook elk jaar een stapje bij zetten.”

Meenhorst werkt sinds 2013 bij de Nederlandse roeibiond en zag in die jaren veel veranderen. „Op het gebied van voeding zijn er dingen veel beter geregeld. De wetenschap is een belangrijke bron voor ons om verbetering te vinden”, aldus Meenhorst. (NRC, ANP)