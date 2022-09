Hoe podcast de reddingsboei voor de radio werd. Vier makers over hun overstap

Het verhaal van podcasts in Nederland begon zo rond 2005 met een radio-deejay. De toen 17-jarige Domien Verschuuren begon als een van de eersten in Nederland op regelmatige basis te podcasten. Zijn show heette Koelcast, hij maakte er vijftig afleveringen van. De techniek om audio op deze manier aan te bieden – een audioprogramma dat je op een zelf gekozen moment kan afspelen en waar je je op kunt abonneren – werd al begin jaren nul in Amerika ontwikkeld. Al snel werd het nieuwe medium in Nederland omarmd door radiomakers, die ermee experimenteerden lang voordat er geld mee viel te verdienen.

Nu werken er tientallen radiomakers aan podcasts. Wat heeft het nieuwe medium hen te bieden?

In de beginjaren was het zoiets als radiopiraatje spelen. Het staat Chris Bajema, nu één van de succesvolste podcasters in Nederland, nog levendig voor de geest. „Ik maakte in die tijd voor het VPRO-programma De Avonden een wekelijks rubriekje dat De Podgids heette. Daarin liet ik horen wat er zoal aan podcasts gemaakt werd, dat was eigenlijk bijna alleen maar Amerikaans. Er gingen er heel veel over barbecueën.” Podcasts waren, zeker vergeleken met radio, nog bijzonder experimenteel. „Ik herinner me nog een man die geluiden in New York opnam en die online zette.”

Ik was blij dat ik eindelijk af was van de knellende formats Chris Bajema

Bajema besluit in 2015 de overstap te maken naar podcasts. „Ik organiseerde een crowdfundingsactie en daarna begon mijn eigen show, Man met de microfoon. In het begin leverde het me financieel heel weinig op. Het soort podcasts dat ik maak is zeer arbeidsintensief, maar ik was blij dat ik eindelijk af was van de knellende formats, die voorschreven hoe lang iets moest duren of wat precies mijn onderzoeksopdracht was. Dat feit woog voor mij op tegen het vele werk dat ik moest verzetten.”

Dat geldt ook voor een andere podcaster van het eerste uur, Botte Jellema. Ook hij werkte bij De Avonden van de VPRO Radio, maar het programma werd destijds uitgezonden op Radio 6, de eerste publieke zender die alleen via internet uitzond. „Daar luisterde geen hond naar, je had nog geen apps en smartphones en snelle draadloze internetverbindingen. We bedachten dat het aanbieden van De Avonden als podcast ons programma misschien zou kunnen redden.” Cijfers heeft hij niet, maar Jellema herinnert zich dat het aantal luisteraars „enorm toenam” nadat ze het radioproramma een podcast gingen noemen.

Rotzooien zonder formatdwang

Eind 2015 stopte De Avonden en besloot Jellema samen met vriend en tekenaar Ype Driessen een eigen podcast te starten, De Eeuw van de Amateur. Ook hij herinnert zich de vrijheid van het audiomaken zonder formatdwang. „We rotzooiden maar wat aan. En namen met een zo goedkoop mogelijke recorder op. Mocht het niet aanslaan, dan had het tenminste niets gekost. Wat we deden was exploreren wat er zoal mogelijk was in audio, zonder daarbij rekening te moeten houden met de lengte van wat we maakten. Ik weet nog dat ik in de derde aflevering zei dat er wel 400 mensen hadden geluisterd. We zitten nu, we zijn bij aflevering 250, aan de 50.000 luisteraars per aflevering.” Met de luisteraars kwamen ook de verdienmodellen. „Aanvankelijk leverde het financieel niets op”, weet Jellema nog.

Inmiddels zijn zowel Bajema als Jellema aangesloten bij Dag en Nacht Media, een podcastuitgever die in 2016 werd opgericht door Tim de Gier en Anne Janssens. De twee kenden elkaar van de redactie van tijdschrift Vrij Nederland. Janssens: „We waren allebei zeer geïnteresseerd in het nieuwe medium podcast. Hij wilde meer luisteraars voor zijn wielerpodcast, De Rode Lantaarn. En ik wilde meer Nederlandstalige podcasts, dus besloten we onze eigen uitgeverij op te richten. We wilden een netwerk creëren waarin het voor makers mogelijk zou worden geld met hun podcasts te verdienen. Dat is uiteindelijk gelukt, met vallen en opstaan. Elke nieuwe podcast die we aan ons portfolio toevoegen brengt zijn eigen groep luisteraars mee. Die luisteraars sporen we dan aan om ook naar andere podcasts te gaan luisteren.”

De coronapandemie gaf de ontluikende podcasteconomie het laatste zetje. „We wisten niet wat ons overkwam. Alle advertentie-inkomsten vielen weg. Maar vervolgens zagen we dat de luistercijfers de pan uit rezen en dat de adverteerders allemaal weer terugkwamen. De grotere financiële armslag gaf ons de mogelijkheid podcasts anders te gaan financieren. Eerst deden we dat via de achterdeur, we zochten advertenties bij podcasts. Nu kunnen we van tevoren podcastmakers betalen om plannen uit te werken en research te doen”, zegt Janssens.

Zo wordt het medium langzaam volwassen. Toch zal het altijd nadrukkelijk de samenwerking met de publieke en commerciële radio-omroepen blijven zoeken, podcast en radio liggen immers in elkaars verlengde.

Het nieuwe lezen

„Ik vind het een taak van de publieke omroepen om, zoals men het in jargon noemt, ‘verhalende’ en dus duurdere podcastseries over maatschappelijke thema’s te financieren”, zegt Emmie Kollau. Zij maakt met haar productiehuis Aldus’ Producties multimediaproducties, waaronder podcasts. Als voorbeeld van een verhalende, maatschappelijke podcast noemt ze hun eigen serie over ex-gevangenen Buiten de Muren. „Maar er is ondanks de stijgende populariteit van podcasts nog steeds heel weinig geld voor dit genre gereserveerd bij de NPO en de omroepen.” Voor een nieuwe productie, De Ranchi Baby’s; een koloniale erfenis is het wel gelukt om met de NTR samen te werken. De podcast gaat over de 37 baby’s die in 1950 werden geboren op stoomschip Ranchi, dat afgeladen met Nederlanders en KNIL-soldaten overhaast het net onafhankelijk geworden Indonesië verliet.

Door zulke samenwerkingen kunnen radio en podcast elkaar versterken. Iemand die daar ruime ervaring mee heeft is Maartje Duin. Ze maakte in 2020 de indrukwekkende serie Plantage van onze voorouders, waarin ze sporen van het slavernijverleden in haar familie onderzoekt. Volgens Duin is radio bij uitstek geschikt om podcasts mee uit te zenden: „Veel mensen hebben toch de podcast nog niet goed in hun systeem. Radio is een heel goede aanvulling om ze op het spoor van mooie programma’s te zetten, zeker nu er zo’n wildgroei aan podcasts is. Ik ben blij dat de VPRO die van mij uitzendt, soms integraal, soms één aflevering. Radio is toch een medium waardoor je plotseling verrast kunt worden. Soms vind ik het wel jammer dat mensen de radio verlaten.”

Podcasts zijn de redding van de radio

Een van hen is Pieter van der Wielen, die tot voor kort vier keer per week het interviewprogramma Nooit Meer Slapen presenteerde, tussen twaalf en één ’s nachts op Radio 1. Hij stapte onlangs over naar NRC, waar hij iedere vrijdag interviewpodcast Het Uur presenteert. „Ik wist eigenlijk niet of podcasts maken iets voor mij was. Tot een bakker een keer tegen me zei dat hij, terwijl hij ’s morgens vroeg de broden in de oven gooide, naar de podcast van Nooit Meer Slapen luisterde. Want het programma was weliswaar live, maar het werd ook als podcast aangeboden. Dus toen dacht ik: wat is het verschil eigenlijk? Een lang interview is een lang interview.”

Podcasts betekenen in zekere zin de redding van radio, vertelt Van der Wielen. „Podcasts zijn een verzamelplaats van alle mooie vormen van radio die dreigen te verdwijnen. Het is het domein van al die goede makers die op de radio steeds minder aan bod komen. Er is een markt ontstaan waarop dat allemaal weer te beleven is.” Het flexibele uitzendmoment komt hem ook als maker niet slecht uit. „Toen NRC mij voor het eerst polste was ik er nog helemaal niet aan toe. Maar toen ik steeds vaker door vlagen van vermoeidheid werd overvallen dacht ik: misschien is overdag werken zo gek nog niet. Dus dat ik nu tot de podcastwereld behoor heeft voor mij een groot voordeel. Ik kan nu eindelijk weer slapen.”