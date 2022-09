Glock-pistolen voor de deur van de Hornbach

Spoiler: wie op het dark web belangstelling toont voor de aanschaf van wapens loopt het risico op contact met Amerikaanse undercover-agenten. Die instrueren je dan precies met welk wachtwoord en in welke terminologie je de koop mag sluiten en tegen welk bedrag. Dat vertellen ze vervolgens door aan hun Nederlandse politieliaison. Daarna staat er een plaatselijk politie-pseudokoopteam klaar om de val dicht te klappen. Waarna je in een stemmige Haagse rechtszaal belandt.

Juan (35) en Dieudonné (34), neven, spraken af bij een Haagse Hornbach-vestiging „om te zien of het echt was”. Daarna stopten ze bij een BP-station waar opeens „allemaal rode lichtjes op m’n T-shirt” verschenen.

Er werd geen pistool geleverd en geen geld betaald. De bestelde Glock-pistolen waren fictie. Juan wilde er eerst maar één, maar „het kon alleen vanaf vijf”. En, cruciaal, hij wilde „alleen maar zien, niet kopen”. Hij handelde uit verveling, uit interesse „om te zien hoe zoiets gaat”. Net zoals je bij Footlocker gaat kijken naar een nieuw paar sneakers – kijken is niet altijd kopen. Wilde hij dóórverkopen? Het was „door z’n hoofd gegaan, maar zover was het nog niet”.

Zo bezien bleef het bij een denkbeeldig misdrijf, gevolgd door een strafzaak over foute bedoelingen. Waarin de daders tevens slachtoffer zijn, van zichzelf. De hoofdrol is voor Juan, die bij herhaling zegt dat hij dom is geweest, het allemaal „niet goed heeft doordacht”. En nu al vijf maanden in voorarrest spijt zit te hebben. Z’n baan als medewerker bij een woningcorporatie staat op de tocht. Z’n huur kan hij alleen nog betalen door dat bedrag per maand te lenen van vrienden en familie. En van het verder afbetalen van 13.000 euro huurschuld uit een zakelijk avontuur van tien jaar terug zal het nu wel helemaal niet meer komen. Dat was z’n motief: geldproblemen. Hij loste maandelijks 600 euro af. Hij wilde uitzoeken of je inderdaad zo makkelijk wapens kon kopen. Maar het ging vooral om ‘kijken’ en niet om kopen, bezweert hij.

Dieudonné had een bijrol, zijn hechtenis werd al eerder geschorst. Hij is ondernemer, eigenaar van een schoonheidssalon en een groothandel, met elf personeelsleden. En vader van drie kinderen. Zelf vindt hij dat hij vooral heeft geprobeerd om z’n neef af te remmen; dat wordt ondersteund door de vele app-gesprekken. En tegengesproken door het feit dat Dieudonné in z’n sok ruim 1.000 euro meenam naar het tankstation. Juan stond daar klaar om z’n spaarpot van zo’n 5.000 euro te investeren in deze buitenkans. Dat was althans het idee. Toch noemt de officier deze poging tot koop „ondermijnend”. Immers, dergelijke wapens worden heus niet voor de schietsport (door)verkocht, maar voor liquidaties en afpersing, meent de officier. Dieudonné was „volledig op de hoogte”, ging in alles mee en maakte even verkeerde keuzes als Juan. Beide verdachten moeten volgens de officier hun in beslag genomen geld afstaan aan de staat. Juan zou achttien maanden cel moeten krijgen, waarvan zes voorwaardelijk, Dieudonné twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk.

De advocaten maken fel bezwaar. Dat er interesse was in wapens geven ze toe, maar géén intentie om te kopen. Juan is overgehaald, uitgelokt en met zoveel woorden geïnstrueerd. Maar hij kwam tot niets. De politie greep te vroeg in om poging tot kopen te kunnen bewijzen, menen ze. Ook zit er een duidelijk vormverzuim in het dossier omdat niet duidelijk is welk deel van de digitale conversatie nu met Amerikaanse en welk deel met Nederlandse agenten is gevoerd. Wat tezamen een ‘schending van de verbaliseringsplicht’ oplevert. En dus een potentiële misleiding van de rechtbank omdat het opsporingsonderzoek dan niet toetsbaar en niet openbaar is geweest.

De rechtbank veroordeelt twee weken later Juan tot twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk en Dieudonné tot acht maanden, waarvan ook vier voorwaardelijk. Zijn aandeel was kleiner en het is bij een poging gebleven. Dat de mannen samenwerkten, vervoer en geld regelden en duidelijk eigen initiatief toonden om wapens te kopen staat voor de rechtbank vast.

Procesdeelnemers Rechters: mr. A.P. Sno, mr. L.Mundt, mr. L.C. Bannink Advocaat Juan: mr. H. Aalmoes Advocaat Dieudonné: mr. L. van Kleef Officier van justitie: mr. B.A.C. Looijestein