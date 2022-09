Generation R: de baby van toen beslist nu zélf of ze meedoet

Sorry, verslapen! Maud van tien over acht komt vijf minuten te laat de wachtkamer binnen waaien. Ook Isabelle van tien voor half negen had moeite om op te staan. Eline van half negen is op tijd. De drie jonge vrouwen krijgen ieder een potje om in te plassen. Deze ochtend worden ze in het Erasmus MC onderworpen aan een batterij aan onderzoeken. Op het programma staan onder meer een hersenscan, blaastest, allergietest, CT-scan en oogtest.

En dat is niet voor het eerst. Eline, Maud en Isabelle waren hier ook al als puber, kind, kleuter, baby en zelfs als ongeboren vrucht. Samen met duizenden stadsgenoten doen ze al hun hele leven mee aan Generation R, een groot populatie-onderzoek onder Rotterdamse kinderen.

De studie viert dit jaar haar twintigste verjaardag. De deelnemers zijn nu bijna allemaal volwassen. Een spannende tijd: deelnemers mogen zelf beslissen of ze mee willen doen, moeders zijn niet meer automatisch welkom op de afspraken en ouders krijgen niet langer toegang tot de medische gegevens.

Eline (17) bindt haar haren samen zodat er plakkertjes op haar hoofd kunnen worden geplakt voor een EEG-scan. Achtentwintig verdiepingen boven haar hoofd spitten promovendi in de resultaten van voorgaande jaren. Dat leverde tot nu toe meer dan 1.200 wetenschappelijke artikelen op. En belangrijker: inzicht in de manier waarop gezondheidsverschillen ontstaan.

Rotterdam is daarvoor de ideale proeftuin. De sociale en etnische verscheidenheid is groot. Iets meer dan de helft van de deelnemende moeders is van Nederlandse afkomst, meer dan een kwart heeft een Turkse, Surinaamse of Marokkaanse achtergrond. Generation R is met tienduizend deelnemers niet de grootste of langst lopende populatiestudie in Nederland. Het Noord-Nederlandse Lifelines is met 167.000 deelnemers bijvoorbeeld groter, het Rotterdamse ERGO-onderzoek loopt sinds de jaren negentig. De kracht, zegt onderzoeksleider en kinderarts Vincent Jaddoe, zit in de diversiteit en levenslange loopduur.

Overgewicht

Met Generation R kunnen onderzoekers achterhalen of gezondheidsverschillen samenhangen met sociale, etnische of biologische factoren. Zo zagen ze dat kinderen van Marokkaanse of Turkse ouders vaker overgewicht hebben. En kinderen met een Surinaamse achtergrond juist niet. „Etniciteit is natuurlijk nooit een oorzaak van ziekte. De leefstijl van ouders en kinderen is de belangrijkste voorspeller voor de latere gezondheid”, zegt Jaddoe. „En leefstijl hangt weer samen met opleiding en cultuur. Voor veel ouders geldt toch: hoe harder een kind groeit, hoe beter.”

Lees ook: Generation R doet onderzoek naar Covid-19 in gezinnen

Het gaat onderzoekers uiteindelijk om de oorzaken, zoals roken, eetgedrag en alcoholgebruik. Jaddoe: „Wij laten zien dat die ongelijkheid voor een belangrijk deel in de allereerste fase van het leven wordt bepaald. Als je daar iets aan wilt doen, moet je zo vroeg mogelijk in het leven ingrijpen, het liefst al bij de ouders, vóór de zwangerschap.”

Inzichten uit Generation R sijpelen door in richtlijnen en adviezen. Een voorbeeld. „Nederlandse groeicurves voor de foetus gaan uit van een gemiddeld geboortegewicht van 3.400 gram. Maar het gemiddelde geboortegewicht voor een kind van twee Surinaams-Hindoestaanse ouders is 3.000 gram. Dat is meer dan 10 procent verschil! Als je daar geen rekening mee houdt is het kind zogenaamd te klein, en zouden we deze moeders tijdens de zwangerschap of kinderen na de geboorte moeten opnemen in het ziekenhuis en vinden er onnodig controles plaats.” Op basis van deze resultaten zijn er nu nieuwe foetale groeicurves opgesteld die rekening houden met etniciteit.

Hoe vaker deelnemers als Eline een dag vrijmaken om onderzocht te worden, hoe waardevoller de studie wordt. Over een paar jaar kunnen onderzoekers gegevens verzamelen over opleidingsniveau, werk en inkomen, en uiteindelijk zelfs het ontstaan van leefstijl- en ouderdomsziekten. Als het onderzoek Jaddoe zelf overleeft, kunnen écht spannende vragen beantwoord worden. Jaddoe: „Is er iets in die vroege foetale ontwikkeling wat mede bepaalt wat iemands levensverwachting is?”

Het grootste gevaar is dan ook dat de studie langzaam verdampt. Dat gebeurt bij elke populatiestudie. Jaar na jaar vallen deelnemers uit, meestal omdat de onderzoekers geen contact meer met ze kunnen krijgen. Van de 10.000 Generation R-deelnemers die begonnen, zijn nu nog 7.000 actieve deelnemers over. Dat maakt sommige conclusies zwakker en sommige verbanden moeilijker om te leggen. „De groep deelnemers van Turkse en Marokkaanse afkomst blijft groot genoeg om stevige uitspraken over te doen”, zegt Jaddoe. „Maar de groep deelnemers met Kaapverdische achtergrond werd na dertien jaar te klein om alle verbanden te bestuderen.”

En dus doet het projectteam van drieëntwintig medewerkers er alles aan om deelnemers binnenboord te houden. Ooit werden moeders gelokt met een gratis echo van hun ongeboren kind. Maar hoe krijg je een Rotterdamse jongere een MRI-scanner in? Een gratis theoriecursus voor een rijbewijs van de ANWB helpt deze ronde jongeren over de streep te trekken. „We begonnen met het uitdelen van zadelhoesjes”, zegt Jaddoe, „maar ik sluit niet uit dat we deelnemers uiteindelijk meer moeten geven of betalen. Mensen offeren toch een dagdeel op.”

Het programma heeft een jaarbudget van 2 miljoen euro, dat grotendeels opgaat aan organisatie van gegevensverzameling. Geld om deelnemers te belonen is er op dit moment niet.

Voor Francien Veenman is het aanjagen van deelnemers bijna een dagtaak. Veenman is promovendus kaakchirurgie en betrokken bij de organisatie van Generation R. „De deelnemers van wie papa en mama dokter zijn, komen toch wel. Maar wij willen de héle populatie hebben. Daar blijven we maar aan trekken.”

Het eerste probleem is om de deelnemers überhaupt te bereiken. De zestig promovendi die bij Generation R betrokken zijn, worden ook ingezet om deelnemers te bellen. „We grappen weleens dat wij het hoogstopgeleide callcenter van Nederland zijn”, zegt Veenman. „En ja, het is corvee, maar het hoort erbij. Ik werk zelf met de gegevens van kinderen toen ze dertien jaar waren, en draag nu weer bij aan de data voor volgende generaties promovendi.”

Laatste oproep

Zeven telefoontjes kost het gemiddeld voordat een deelnemer een afspraak heeft gemaakt. Meestal nemen de jongeren hun telefoon niet op. Of er is alleen het telefoonnummer van de moeder bekend. Wie nooit opneemt krijgt een huisbezoek voor een laatste oproep, of om te zien of deelnemers misschien verhuisd zijn.

Generation R groeit langzaam mee met de tijd. Het laatste idee om de opkomst te verhogen: een sms-herinnering. „Verandering gaat traag, al komt het uiteindelijk wel”, zegt Veenman. „Ik denk weleens: met al dat geld dat ze ons betalen, had je al drie keer een online plan- en belsysteem op kunnen zetten.”

Naast planningswerk doet Veenman ook onderzoek aan deelnemers zelf. Deze ochtend is ze ingeroosterd bij de CT-scanner. „Denk je dat je bent uitgegroeid?”, vraagt Veenman aan Eline. „Ik hoop het niet, maar ik denk het wel”, zegt Eline (164 cm). Inderdaad: Elines groeischijven blijken al dichtgegroeid.

Uitkomsten van Generation R Lichaamsvet, slaaphormoon en astma Surinaams-Hindoestaanse kinderen hebben meer lichaamsvet dan artsen volgens een BMI-berekening verwachtten. Deze kinderen krijgen daardoor eerder last van klachten door overgewicht, zagen Generation R-onderzoekers in 2014 . 6 procent van de Rotterdamse kinderen gebruikt op 10-jarige leeftijd het slaaphormoon melatonine, ontdekten onderzoekers in 2019. Of het gebruik van melatonine voor kinderen schadelijke gevolgen kan hebben is nog onbekend. Te veel of te weinig schildklierhormoon tijdens de zwangerschap is niet goed: Generation R-onderzoekers lieten in 2016 zien dat kinderen van zwangeren met afwijkende schildklierwaarden een lager IQ en grotere kans op autisme hebben. Op basis van deze resultaten zijn internationale richtlijnen voor behandeling met schildklierhormoon aangepast. De helft van de kinderen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Kaapverdische afkomst heeft te weinig vitamine D,zagen onderzoekers in 2015. Deze kinderen zaten vaker binnen en maken door hun donkerdere huidskleur ook minder vitamine D aan in zonlicht. Voedingssupplementen zijn voor deze groep extra belangrijk. Te vroeg geboren kinderen en kinderen die snel groeien na de geboorte, hebben op 10-jarige leeftijd veel meer kans op astma,toonden Generation R-onderzoekers in 2018 aan. Zij raadden aan om de longen van deze kinderen vaker te onderzoeken.

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven