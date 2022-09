Dus de bejaarde talkshowmeneer, die in zijn jonge jaren ooit een vagina voor een kandelaar aanzag, gebruikte in zijn goed bekeken televisieprogramma het woord liquideren terwijl hij elimineren bedoelde. Dit gebeurde toen hij het over onze nationale ongevaccineerde dorpsgek had. Die had onze minister van Financiën indirect voor spion uitgemaakt omdat ze in haar jonge jaren op een of ander Engels schooltje had gezeten waar een echte spion ook leerling was geweest. Zo zaten de kinderen van een vriend van mij op dezelfde middelbare school als Klaas Bruinsma en het klopt: mijn vriend mist regelmatig een oplaadsnoertje dat een van zijn zonen zo goed als zeker heeft meegenomen naar zijn studentenkamer.

De bejaarde talkshowmeneer besteedde de volgende dag minimaal een kwartier van zijn programma aan zijn eigen gênante seniorenmomentje. Volgens hem stond de halve wereld door zijn verspreking op zijn kop. Zijn wereld vrees ik. Ik had er echt niemand over gehoord. Inmiddels heeft de ongevaccineerde dorpsgek aangifte gedaan tegen de bejaarde snor. Je zal bij het OM werken en deze kleuterzaak serieus moeten behandelen!

Toen de ongevaccineerde dorpsgek de minister beledigde, stapte zij demonstratief op. Het hele kabinet liep solidair met haar mee. Ik dacht: opstappen? Dus ze kunnen het wel.

De op datzelfde moment barende vrouw van de dorpsgek zag haar man op de televisie zijn ridicule complotje de Kamer in blaten en huilde tegen haar geboortecoach: „En van deze mafklapper krijg ik dus een kind!” De weeën stopten spontaan.

De treurige scène tussen de dorpsgek en het kabinet speelde zich af in Den Haag, waar een dag eerder de arme prinses Beatrix voor een raam wanhopig stond te zwaaien naar een koets, die ze niet kon zien omdat er boze boeren voor haar koninklijke neus stonden. Boeren die haar familie later zouden uitjouwen tijdens de balkonscène. Ik heb de Oranjes nog nooit zo snel naar binnen zien vluchten. Wuif-wuif & wegwezen. De koning had trouwens net gehoord dat hij en zijn familie er komend jaar als enige Nederlanders fiks op vooruitgingen. Ze krijgen er bijna vijf ton bij. Dus het wuiven had wel iets langer en dankbaarder gemogen.

Willy heeft mij gisteren gevraagd of ik bij de volgende Prinsjesdag zijn voorleescoach wil zijn. Want hij vond zelf ook dat hij er afgelopen dinsdag een zootje van heeft gemaakt. Mij lijkt het leuk als we volgend jaar de dan inmiddels afgetreden Kamervoorzitter Vera Bergkamp naast hem zetten en dat zij hem, als een echte schooljuf, elke verhaspelde zin gewoon opnieuw laat lezen. En misschien is het leuk om er sowieso iets meer theater van te maken. Het was tenslotte in een schouwburg. Dus als hij leest dat hij als enige Nederlander meer gaat verdienen, dat hij dan een vette middelvinger naar ons opsteekt en in plat Haags ‘Fuck you’ roept.

Het leek me sowieso een zware dag voor onze vorst, die net uit Londen kwam en daar eerste rang had gezeten bij de begrafenis van Queen Elizabeth. Wat een ongekend spektakel. Alle Britse verkleedkisten waren helemaal leeggetrokken en het was een schitterend carnaval. Met als hoogtepunt de matrozen die de overleden Queen richting haar tombe trokken. 98 Matrozen! De ultieme droom van Gerard Reve. En de 26-jarige eenzame pony Carltonlima Emma, die met een shawl van haar baasje op haar rug droevig naar de langstrekkende kist keek, ontroerde de wereld natuurlijk ook. Plus de huilende hondjes! Ik wil dit amusement vanaf nu twee keer per jaar.

Eindeloze rijen voor een kist. Zo komen we vanzelf op onze nationale ramp Schiphol. Daar heb ik een oplossing voor. De verdachte supermarktbaas Frits van Eerd is namelijk vrij. Hij is door Jumbo voorlopig op een zijspoor gezet. Maar volgens mij had Frits ooit bedacht dat als er in een van zijn winkels meer dan vier mensen voor een kassa staan, dat de vierde de boodschappen dan gratis meekrijgt. Is dat niet een schitterende stok achter de deur op onze luchthaven? Dus? Frits als ceo van Schiphol. Het leven is zo simpel!

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven