Vergis je niet in de flow van het moment

Ken je van die mensen, of ben je zelf zo iemand bij wie het lijkt alsof alles van een leien dakje gaat? Van die mensen die alles met een goeie dosis souplesse tot uiting weten te brengen? Alsof gemak hun roepnaam is. Zulke mensen zijn aan het flexen. They make it look easy, begrijp je? De dingen waar het leven ze mee confronteert gaan ze gemakkelijk af. Binnen de Smibanese samenleving noemen we zulke mensen flexers.

Je hebt ook van die mensen die in alles een probleem zien, die een magneet lijken te zijn voor moeilijkheden. Je kent het wel, van die mensen die zich in iedere situatie vergissen in de flow van het moment. Het soort waar ik het nu over heb zijn de stiffe mensen onder ons, en hun geneesmiddel is de flex. Want het is wanneer men de flex tot uiting brengt dat zij zichzelf genezen van al het leed wat stiff zijn brengt.

Stiff wil je niet zijn. Stiff zijn – in het Nederlands: stijf zijn – is een levenshouding waarin mensen zichzelf onbewust al het frivole ontnemen. Mensen die zich laten domineren door angst, bevriezen door onzekerheid of zich laten gijzelen in hun comfortzone.

Wij van de Smibanese University zijn op flexen. Weetje waarom? Omdat dat gewoon die model is. De natuur legt ons dit op omdat alle dingen die bruisen van levenskracht flexibel zijn, toch? Neem bijvoorbeeld een plant: die is gezond wanneer-ie flexibel is. Een gezonde plant is felgroen, vochtig en buigzaam. Wat gebeurt er wanneer zo’n plant sterft? Dan wordt die tori hard, en begint die shit te verstijven. Hetzelfde met een lichaam, wanneer het leven het lijf net heeft verlaten. Een overleden persoon verstijft letterlijk vanaf de seconde dat hij of zij het leven verlaat. Wat ik probeer te illustreren met deze voorbeelden is dat alle levende zaken flexibel zijn, en levenloze zaken stiff.

Flexen is jezelf van je beste kant laten zien. Als je bijvoorbeeld iets wilt ondernemen en niet weet hoe, maar je niet laat verstijven door onwetendheid: dat is flex gedrag. Of wanneer je in een onbekende situatie belandt, maar je zet die tori naar je hand: dat is flex gedrag. Flexen is ook wanneer je die perfect matchende outfit aanhebt met die gloednieuwe patta, en je komt met een lekker geurtje waarvan ze bij de Douglas het merk niet kunnen raden. Ook dan ben je aan het flexen. Wij van de Smibanese University eisen de flex van onze studenten. ‘Gij zult niet stiff zijn’ behoort tot de tien Smibologische geboden. Dus als we je iets mee mogen geven in dezen is het ’t volgende, flex een beetje, man. Doe niet stiff.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.

Flexen[ww.]vlek’sen 1. Een individu die zich van zijn/haar beste kant laat zien 2. Opscheppen op een indirecte, passieve manier 3. Ham gaan 4. Het tegenovergestelde van stiff zijn, bijv: mannen flexen maar ze hebben geen guap!? de hoe is me onduidelijk! / flexen is verplicht / de flex is hoog aan deze kant, je gaat niet halen