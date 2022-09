Twee aardbevingen achter elkaar in Groningen

In het noorden van Groningen hebben zich zaterdagmiddag in korte tijd twee aardbevingen voorgedaan. Rond ongeveer 12.20 uur was er een aardbeving in de gemeente Het Hogeland, bij Uithuizen, met een kracht van 2.7 op de schaal van Richter. Ongeveer een uur later kwam er een tweede beving met een kracht van 1.7 in hetzelfde gebied, zo meldt het KNMI. In totaal vonden er deze maand 5 lichte aardbevingen plaats in de provincie. Volgens Veiligheidsregio Groningen heeft de beving opnieuw voor schade aan huizen gezorgd.

Lees ook deze reconstructie: Hoe Wiebes het vertrouwen van de Groningers verspeelde

Afgelopen weken zijn meerde bevingen gerapporteerd met Uithuizen als epicentrum. Zo was er op 9 september een aardbeving met een kracht van 2.3 op de schaal van Richter, op 28 augustus eentje met een kracht van 1.3 en op 19 augustus een derde met een kracht van 1.9. De zwaarste aardbeving tot nu toe was in augustus 2012, Huizinge. Die beving had een kracht van 3.6.

Op Twitter worden de bevingen beschreven als twee „harde knallen” die goed te voelen waren. Er komen vaker aardbevingen voor in dit gebied als gevolg van de gaswinning in het Groningen-gasveld, een van de grootste gasvelden ter wereld. De winning van aardgas speelt sinds 1963 een grote rol in de Nederlandse energievoorziening.