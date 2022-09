Russische oligarchen massaal naar de rechter

Zeker vijftig Russische oligarchen hebben bij het Hof van Justitie in Luxemburg een rechtszaak aangespannen om hun plaatsing op de Europese sanctielijst ongedaan te maken. Dat meldt een woordvoerder van het Hof na vragen van NRC. Door van de sanctielijst geschrapt te worden, zouden de Russen weer bij de bezittingen kunnen die door Europese landen in beslag zijn genomen. In totaal heeft Europa voor 13,8 miljard euro aan villa’s, jachten, privévliegtuigen, bankrekeningen en aandelen bevroren. Onder anderen de vier eigenaren van de failliete Amsterdam Trade Bank hebben bij het Europees Hof protest aangetekend. Volgens de woordvoerder van het Europees Hof duurt het nog minimaal een jaar voordat de eerste zaak tot een uitspraak komt.

