‘Om te overleven moest ik van jongs af aan in de pas lopen’

‘De vrijheid die ik ervaar als ik in mijn blootje loop, vind ik heerlijk. Dat gevoel kende ik helemaal niet. Had ik nooit ervaren. Ik ben van jongs af aan gedrild. Ik moest mij aan de regels houden, anders zwaaide er wat. Dus liep ik altijd in de pas, want ik wist dat je écht de sjaak was als je niet luisterde. Dan werd je opgesloten en kreeg je drie dagen enkel water en brood. Of erger: werd je afgeranseld.

„Ik ben als baby van drie maanden door de Voogdijraad, de voorloper van de Raad voor de Kinderbescherming, uit huis geplaatst. Ik woonde in Utrecht. Pas op mijn twaalfde hoorde ik dat mijn oudere broer en onze twee zussen die dag ook zijn weggehaald. Ik had geen idee. Ik wist tot mijn twaalfde niet eens dat ik familie had.

„Ik werd als kleintje overal naartoe gesleept. De eerste jaren woonde ik in het Utrechtse Evert Zoudenbalch Huis op de Nieuwegracht. Daarna kwam ik in kindertehuis Aldegonde in Amersfoort terecht. Ik herinner me grote slaapzalen waarin wel veertig jongetjes sliepen. Als we naar de eetzaal gingen, moesten we aan de rechterkant van de gang lopen. Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om via de linkerkant te gaan. Die gehoorzaamheid was normaal. Dat was mijn leven.

„Toen ik een jaar of zeven was, ging ik naar een pleeggezin in Groningen, maar dat avontuur duurde maar een paar weken. De moeder in dat gezin werd ziek en daarom moest ik terug. Toen kwam ik bij een onderwijzersechtpaar in Soest terecht. Ik mocht alleen op mijn kamertje zitten en in de keuken. Daar at ik ook. Samen met de hond. Ik kreeg ook les in de klas van die onderwijzer. Hij sloeg met regelmaat de aanwijsstok op mijn rug kapot. Ook thuis tuigde hij mij af. Geen idee waarom die mensen pleegouders wilden zijn. Ik denk voor het geld.

„Een keer vond die man dat ik weer iets verkeerd had gedaan en stormde naar mijn kamer en trok zijn broekriem uit zijn broek om mij af te ranselen. Hij was alleen vergeten om de keukendeur dicht te doen. De herdershond vloog naar boven toen hij mij hoorde kermen en greep zijn baas. Die man is de enige waar ik ooit verhaal ben gaan halen. Op mijn achttiende ben ik van Utrecht naar Soest gefietst. Ik wist nog precies waar het huis was. Er werd niet opengedaan toen ik aanbelde. Ik ben omgelopen en zag door de openstaande tuindeuren vier dampende theekoppen op tafel. Ik heb geroepen dat ze best tevoorschijn mochten komen, maar er gebeurde niets. Toen ben ik maar weer weggegaan.

„Via een korte stop in een pedagogisch instituut in Amsterdam kwam ik weer in tehuis Aldegonde terecht. Ik was twaalf.

‘In die tijd kwam mijn moeder opeens in mijn leven. Ze haalde mij en de andere kinderen op. Mijn ene zus woonde bij het Leger des Heils in Baarn en de andere twee bij een pleeggezin in Apeldoorn. Voor mij voelde het nieuwe thuis in Utrecht net als het kindertehuis, alleen met minder kinderen. Liefde was er niet. We vielen elkaar ook niet in de armen, zoals je weleens in tv-programma’s als Spoorloos ziet. Het was gewoon weer een nieuwe situatie waarin je moest zien te overleven.

„Op mijn vijftiende ging ik werken. Al het geld dat ik verdiende, moest ik afgeven aan mijn moeder. Zelfs mijn vakantiegeld. Ze was inmiddels hertrouwd en mijn stiefvader moest niks van ons hebben. Rond mijn achttiende ontmoette ik mijn vrouw. Zij komt uit een liefdevol nest. Haar moeder werd een moeder voor mij. Zij hielp mij om mijn eigen weg te gaan. En ruimte voor mijzelf op te eisen. Ik was dat helemaal niet gewend. Ik paste mij altijd aan.

„Ik ging in dienst bij de marine en ook daar probeerde mijn moeder te bepalen wat ik wel en niet mocht. Als ik bij mijn vriendin Tonny logeerde, stuurde ze de militaire politie op mij af, omdat ik niet op het adres was dat ik bij de marine had opgegeven. En toen ik wilde trouwen, weigerde mijn moeder toestemming te geven. Tonny en ik zijn uiteindelijk voor het gerecht getrouwd. Dat is nu 56 jaar geleden. Mijn vader, waar ik rond mijn 25ste weer contact mee kreeg, heeft dat gelukkig nog mogen meemaken. Twee weken na de bruiloft overleed hij. De Tweede Wereldoorlog had hem kapotgemaakt.

„Mijn ene zus is inmiddels ook overleden. Ik heb alleen nog contact met mijn broer. Die zie ik op zijn verjaardag. Dat is alles. Maar dat is prima. Want een echte familie zijn we niet. Dat familiegevoel heb ik wel met mijn vrouw en drie kinderen. Wij hebben een heel goede band. Ook met de zes kleinkinderen. Ik ben nooit bang geweest om vader te worden of een familie te beginnen. Ik heb altijd veel opvoedboeken gelezen en cursussen gedaan. En ik ben altijd optimistisch. Wat er ook gebeurt. De tijd van overleven is voorbij.”