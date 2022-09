Leger Iran dreigt met actie tegen golf van demonstraties

Uit alle macht proberen de Iraanse autoriteiten burgers te intimideren in de hoop een golf van demonstraties die het land overspoelt de kop in te drukken. Vrijdag kondigde het Iraanse leger aan dat het „de confrontatie met de vijanden” zou aangaan om de orde in het land te handhaven. Enkele sleutelfiguren bij de protestacties werden alvast gearresteerd.

Vele duizenden Iraniërs betogen al een week tegen de regering uit woede over de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die na haar aanhouding volgens ooggetuigen zozeer op haar hoofd werd geslagen dat ze in coma raakte en overleed. Ze was opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet conform de voorschriften zou hebben gedragen.

Ook vrijdag gingen de demonstraties in tientallen steden door. Daarbij lopen vrouwen vaak voorop die de vernederingen beu zijn die ze al jarenlang van de zedenpolitie hebben te verduren. Op veel plaatsen opent de politie echter het vuur op betogers. In totaal zijn er volgens diverse bronnen inmiddels enige tientallen doden gevallen. Het zijn de grootste betogingen sinds de ongeregeldheden van 2019, die de geestelijke leiders bloedig lieten onderdrukken. Daarbij vielen honderden doden.

Het leger noemde de huidige demonstraties „wanhopige acties die deel uitmaken van de kwaadaardige strategie van de vijand om het islamitische regime te verzwakken”. Analisten sluiten niet dat er de komende dagen meer keiharde represailles tegen betogers volgen.

Volgens diverse bronnen zijn er inmiddels enige tientallen doden gevallen

Volgens de Iraanse politie is Amini niet geslagen en is ze aan een hartaanval gestorven. De machtige Revolutionaire Garde riep donderdag rechters op mensen te vervolgen die stellen dat Amini door mishandeling van de politie is gedood. Zulke mensen, aldus de Garde, verspreiden „nepnieuws en geruchten”. Eerder had president Raisi juist een „onwrikbaar onderzoek” beloofd naar de gang van zaken bij Amini’s arrestatie en overlijden.

Alles wijst erop dat de autoriteiten dingen proberen te verbergen. Zo weigerden ze Amini na haar dood te laten onderzoeken door een patholoog anatoom en poogden ze haar ’s ochtends vroeg te laten begraven in haar geboorteplaats Saqez voor er veel onrust zou kunnen ontstaan.

Veelzeggend is ook dat de journaliste Nilufer Hamedi volgens de krant waarvoor ze werkt is gearresteerd. Hamedi ontdekte in het ziekenhuis in Teheran waar Amani naartoe was gebracht dat ze in coma was geraakt en een schedelbasisfractuur had opgelopen. Met deze informatie, die snel rondging, ontkrachtte ze de regeringsversie over een hartaanval.

Ook een bekende actievoerder tegen de regering, Majid Tavakoli, werd vrijdag gearresteerd.

In Teheran en andere steden organiseerden de machthebbers na het vrijdagsgebed bovendien tegendemonstraties om te bewijzen dat zij niet alleen staan. Betogers riepen onder meer: „Overtreders van de Koran moeten worden geëxecuteerd”. Ze duidden de critici van de regering aan als ‘Soldaten van Israël’, de aartsvijand van het islamitische regime.