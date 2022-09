Inmiddels zeker 35 mensen omgekomen bij protesten in Iran

In Iran zijn bij protesten tegen de Iraanse regering zeker 35 mensen om het leven gekomen. Dat melden Iraanse staatsmedia zaterdag. Duizenden demonstranten protesteren afgelopen dagen tegen de regering uit woede over de dood van de 22-jarige Koerdische Mahsa Amini, die na haar aanhouding volgens ooggetuigen zo hard op haar hoofd werd geslagen dat ze in coma raakte en overleed. De zedenpolitie pakte haar op omdat ze haar hoofddoek niet conform de voorschriften zou hebben gedragen.

Na haar dood braken in zeker vijftien Iraanse steden grote protesten uit. Vrouwen deden hun hoofddoek af, staken deze in brand en knipten hun haar. Op veel plaatsen opent de politie het vuur op de betogers. Het zijn de grootste demonstraties sinds de ongeregeldheden van 2019. Daarbij vielen 1.500 doden. Het Iraanse leger noemde de demonstraties „wanhopige acties die deel uitmaken van de kwaadaardige strategie van de vijand om het islamitische regime te verzwakken”.

De Iraanse politie zegt dat Amini niet is geslagen en dat ze aan een hartaanval is gestorven. President Raisi had eerder een „onwrikbaar onderzoek” beloofd over Amini’s arrestatie en overlijden, maar sindsdien heeft de Revolutionaire Garde rechters opgeroepen mensen die stellen dat Amini door mishandeling van de politie is gedood, te vervolgen. Waarschijnlijk zal er komende dagen hard worden opgetreden tegen de demonstranten.

Lees ook dit interview met een van de demonstranten: ‘Jina is een symbool van onze onderdrukking geworden’