Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Het heeft iets kolderieks wanneer verslaggevers de wijk intrekken om te kijken hoe de vlag erbij hangt bij het volk. Nog net niet getooid met verrekijker en in camouflagepak gaan zij op safari om de Nederlander in het wild te observeren. Zo ging NPO Radio 1 op de ochtend van Prinsjesdag naar het ‘pontje van Zaandam’ om nietsvermoedende burgers te vragen hoe het staat met hun vertrouwen in de politiek.

Een mevrouw vond onze regering weinig slagvaardig. „Het duurt wel erg lang voor er iets gebeurt”, mopperde ze. De nacht ervoor hadden ’s lands hoogste bestuurders tot diep in de nacht met vier politieke families overeenstemming bereikt over een prijsplafond energie, de Miljoenennota vertimmerd en de Troonrede herschreven. Maar dat maakte haar niet uit. Mevrouw vond ze alsnog weinig slagvaardig.

Een bij elkaar geraapt zooitje, klaagde een ander. De verslaggever vergat natuurlijk te vragen of meneer soms zelf behoort tot de meerderheid van Nederland die op een micropartij had gestemd, maar zo werken de dingen niet in dit land. Het is allemaal de schuld van Den Haag.

Ook in het Ipsos/NOS Prinsjesdagonderzoek klinken dit soort anonieme stemmen. Dan zegt een willekeurig iemand ergens „ze hebben vaak geen benul wat er speelt en hoe het is in de gewone samenleving”. Ik denk dat dat feitelijk onjuist is. Iemand als Sigrid Kaag, die van Nederland het rapportcijfer 3,8 kreeg in dat onderzoek, weet best goed wat er speelt en kwam daarom met een dusdanig groot pakket aan koopkrachtreparatie dat sommige economen zich afvroegen of dat niet wat veel van het goede was. U kunt straks niet alleen uw eigen gasrekening grotendeels naar Den Haag sturen, maar ook die van uw sportvereniging en die van uw kapper. Heel Holland gestut. Het ging niet bijster voortvarend, maar het resultaat is er nu. De armoedeval is straks minder diep en breed dan die een paar weken geleden nog leek.

Is dat al genoeg reden voor Nederlanders om weer aan te haken? Is het vertrouwenwekkend? Als je de Zaandamse pont als representatieve steekproef neemt niet. Met die 30 miljard valt de koopkracht wel deels te repareren. Maar het vertrouwen komt er kennelijk niet mee terug. Dat is ergens weg gegaloppeerd. Vertrouwen is vluchtiger, meer irrationeel, een gevoel.

Even niet meer klagen, zou je denken na dat koopkrachtpakket. Maar het grote nationale afhaken lijkt onverminderd door te zetten.

Er is veel in ons land wat afhankelijk is van draagvlak en vertrouwen. Net als met vertrouwen in wetenschap, rechtspraak en media is het bijzonder nuttig als mensen elkaar gewoon op hun woord geloven. Dat vaccins doen wat ze doen. Dat een veroordeling van een crimineel terecht is en hij proportioneel gestraft wordt. Dat verslaggevers een eerlijk beeld schetsen en alle verhalen vertellen, ook de onwelgevallige.

Net zo goed moeten we ergens een basisgeloof hebben dat de politici daadwerkelijk integere en eerlijke mensen zijn met wie we het misschien soms oneens zijn, maar die uiteindelijk wel het beste met ons voor hebben en ingrijpen indien nodig. Op zijn Amerikaans gezegd: ‘that they’ve got our back’. Dat je erop kan leunen.

De vraag is hoe ernstig dat verlies van vertrouwen precies is. Meestal zeggen mensen op pontjes of in enquêtes gewoon maar wat. Ze echoën het gemopper wat ze elders horen. Het is eerder een soort nationaal chagrijn, geen rationeel commentaar, het klinkt op het pontje eigenlijk behoorlijk dommig en onterecht.

Bovendien, wie trekt zich nu echt wat aan van rapportcijfers voor individuele bewindspersonen? Wat doen de poppetjes ertoe als het beleid goed genoeg is?

Maar het probleem is dat die poppetjes uiteindelijk wel degelijk uitmaken. Vorig jaar zei Rutte nog opgewekt dat het vertrouwen wel terug zou komen wanneer de formatie was afgelopen. Maar het kwam niet terug. Zelfs nu zijn kabinet de crisis toch best stevig aanpakt, komt het niet terug. Misschien komt het nooit meer terug onder zijn leiding. Ergens zijn mensen hun geloof verloren dat er onder Rutte geen grote misstanden ontstaan en het land in goede handen is. That he’s got your back.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven