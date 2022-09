Een „nafluitbaar uiterlijk” hebben? Ach, lekker belangrijk

Een keer in de zoveel jaar verschijnt er een Ikje in de krant waarin een vrouw in zomerse kleding wandelt met haar hond – een zwarte flatcoated retriever of een Rhodesian ridgeback – en wanneer zij vermoeden de blik van bouwvakkers gevangen te hebben, blijkt het om de schoonheid van hun hond te gaan: („Jezus, wat een mooie hond.”). Zulke Ikjes sluiten aan bij het nieuwsgierig makende en al een aantal weken in de Bestseller Top 60 staande Wie ben ik als niemand kijkt? van emeritus hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman (68) die schrijft dat „vrouwen vanaf hun veertigste vaak zeggen dat mannen steeds minder kijken”. Maar werd nakijken, nafluiten, sissen niet juist als intimiderend ervaren? Vroeger minder, weet Woertman uit eigen ervaring: ze was zelf bijvoorbeeld „stomverbaasd” over de aandacht die mannen haar ook na haar veertigste gaven. „Dat vooral onbekende mannen naar me floten en opmerkingen maakten op straat – wat toen heel gebruikelijk was – verraste me. Wat zagen zij toch wat ik blijkbaar niet zag? Ik werd en was een seksuele vrouw in de ogen van anderen”, schrijft ze in het boek dat het midden houdt tussen een bijna filosofisch onderzoek met veel schrijfsters als rolmodellen en haar eigen ervaring met ouder worden. Eerder schreef Woertman Psychologie van het uiterlijk en Je bent al mooi over de schoonheid van imperfectie.

Om welke vrouwen het gaat die „vaak zeggen dat mannen minder kijken” wordt uit het boek niet meteen duidelijk. Woertman laat desgevraagd weten dat vooral vrouwen die hun identiteit hebben opgebouwd rondom hun uiterlijk het moeilijk hebben. „Want als je zoveel jaren vanuit de gepercipieerde blik van anderen naar jezelf hebt gekeken moet je je eigenlijk opnieuw uitvinden, opbouwen, en dat is vaak een lastig proces. Als je meerdere bronnen hebt om je identiteit aan te ontlenen is het gemakkelijker.”

Ah, dat blijkt de crux waarop het boek is gebouwd: masker af en laat je ego ‘leeglopen’. Durf daarbij ook nog maar eens je chaotische, wilde, rommelige, onrustige, geleerde, sombere, kunstzinnige, kalme, introverte, domme en lelijke aspecten binnen te laten komen in je zelfbeeld. Daar moet je, benadrukt de schrijfster, een vrouw van zekere leeftijd voor zijn. Stop met je te vergelijken met anderen, kijk niet te veel in etalageruiten (naar jezelf) en zo nog meer adviezen.

Een bemoedigend boek dus, zeker als uit onderzoek ook nog eens blijkt dat „we door anderen op ons mooist worden bevonden als we níét zo met ons uiterlijk bezig zijn, maar opgaan in wat we graag doen, zoals schoffelen, dansen, zingen, met kinderen spelen. Dan ontspannen onze spieren, verschijnt er een glimlach op ons gezicht, gaan onze ogen stralen.”

Woertman richt zich overigens niet alleen op ouderen maar op een verrassende manier ook op jongeren – zeg, de veertigminners – als om hen vast voor te bereiden op een andere manier met hun ego bezig te zijn: ze verwijst naar de The Interpretation Classes van de Britse dirigent Benjamin Zander op YouTube. Hij leert jonge talentvolle musici op een nieuwe manier spelen. Minder perfect en met minder controle. Het sluit naadloos aan op wat Woertman ‘haar’ vrouwen van boven de veertig meegeeft: creëer vrijheid in plaats van te blijven streven naar een „nafluitbaar uiterlijk”.

Liebeth Woertman: Wie ben ik als niemand kijkt? Ten Have, 176 blz. € 20,99