Drie Nederlanders opgepakt vanwege ernstige bedreiging Belgische minister

Drie Nederlanders zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gearresteerd naar aanleiding van een ernstige bedreiging aan het adres van de Belgische minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD). Dat meldt het Belgische federaal parket in een persbericht.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat een Nederlands drietal is opgepakt op verzoek van de Belgische autoriteiten. Het gaat om drie mannen van 20, 29 en 48 en ze zijn opgepakt in Leidschendam. Over de reden van de arrestatie kan het OM geen commentaar geven. Volgens De Standaard werd het Belgische parket afgelopen week op de hoogte gebracht van de mogelijke dreiging, waarna een onderzoek werd gestart. Daaruit bleek dat het om een „zeer ernstige dreiging” gaat.

Van Quickenborne is naast minister van Justitie ook vicepremier van de Vlaamse liberalen. De bewindvoerder is onder verhoogde beveiliging geplaatst. Op Instagram bedankt de minister de veiligheidsdiensten voor hun „snelle en professionele aanpak”. „Helaas is dit de realiteit waar heel wat mensen bij politie en justitie mee geconfronteerd worden. Iedereen die zich inzet om de georganiseerde misdaad te bestrijden, weet dat dit onvermijdelijk risico’s met zich meebrengt.” Verder vraagt hij mensen om de privacy van zijn gezin te respecteren. „Zij hebben hier niet voor gekozen, maar moeten er wel de gevolgen van dragen.”

Lees ook dit interview met minister Van Quickenborne: ‘Er worden veel te veel celstraffen opgelegd’