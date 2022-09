Dodental omgeslagen Libanese migrantenboot opgelopen naar 86

Het dodental van de scheepsramp voor de kust van Syrië is van 71 opgelopen naar 86. Dat melden Syrische autoriteiten. Donderdagavond sloeg een boot met zo’n 150 migranten om in Syrische wateren. Volgens de kustwacht was de boot enkele dagen geleden uit het noorden van Libanon vertrokken en onderweg naar Europa. Zeker twintig mensen zijn gered en liggen in ziekenhuizen in Syrië. De scheepsramp is een van de dodelijkste incidenten met Libanese migranten in jaren.

De boot vertrok volgens plaatselijke media dinsdagochtend vanuit Tripoli, niet ver van de Syrische grens, richting Cyprus. Bij het Syrische eiland Arwad, zo’n 45 kilometer noordelijker dan het startpunt, zou de boot al gezonken zijn. Syrische vissers vonden de eerste lichamen en overlevenden. De Libanese minister van Transport Ali Hamiye beschreef de boot als „erg klein” en gemaakt van hout.

De afgelopen jaren is er sprake van een piek in de illegale emigratie vanuit Libanon als gevolg van de diepe economische crisis in het land. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN is het aantal mensen dat Libanon over zee heeft verlaten in 2021 verdubbeld, ten opzichte van een jaar eerder. In 2022 steeg dat aantal opnieuw met meer dan 70 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vooral Libanezen, Syriërs en Palestijnen proberen te vluchten van de extreme armoede en politieke onrust.