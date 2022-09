Onze digitale deurbel met camera ziet meer dan we voor mogelijk houden. Dat blijkt wanneer ik het jaarabonnement op de server wil opzeggen waarop de filmpjes van de deurbelcamera worden bewaard. Uiteindelijk verzekert de chatbot mij dat het resterende bedrag van het abonnement wordt teruggestort. Iets later ontvang ik een email van de afdeling Community Support van de deurbelservice waarin wordt bevestigd dat mijn abonnement is gestopt. Er staat: „U krijgt geen geld terug omdat het de laatste maand van uw menstruatie was.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl