Annemiek van Vleuten wint tegen verwachtingen in WK wielrennen in Australië

Annemiek van Vleuten is wereldkampioene wielrennen op de weg. Tijdens het WK in het Australische Wollongong was Van Vleuten onverwachts de sterkste. Na een spannende laatste kilometer koos Van Vleuten het juiste moment voor haar aanval. De 39-jarige wielrenster uit Vleuten was een van de topfavorieten, maar liep woensdag een breuk in haar elleboog op. Het is de vierde wereldtitel in haar carrière. Tegen de NOS uit Van Vleuten haar ongeloof: „Ik wachtte tot ze me terugpakten, maar ze kwamen niet!”

Lang vormden dezelfde vijf vrouwen de kopgroep. Daar zat Van Vleuten niet bij. In de laatste beklimmming, acht kilometer voor de finish, probeerde Van Vleuten samen met Marianne Vos te breken met het peloton. Maar ze kwam in hevige regenbuien moeizaam de berg op en moest lossen. Vlak voor de finish keerde Van Vleuten terug in de kopgroep. Één demarrage was genoeg voor Van Vleuten om te winnen. In haar laatste jaar als wielrenster mag Van Vleuten in de regenboogtrui rijden. De Belgische Lotte Kopecky won het zilver.

Het was lange tijd onzeker of Van Vleuten deel kon nemen aan het WK, nadat ze woensdag een breuk in haar elleboog opliep bij een val tijdens de gemengde ploegentijdrit. Vrijdagmiddag maakte de wielerbond bekend dat ze ondanks de breuk toch van start kon gaan.

De wegwedstrijd bij de mannen wordt in de nacht van zaterdag op zondag gereden.