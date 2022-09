Actrice Louise Fletcher (88) overleden

Louise Fletcher is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat melden internationale persbureaus op gezag van haar agent David Shaul. Fletcher overleed omringd door familie in haar huis in Frankrijk. Tegen The Hollywood Reporter zegt haar zoon, Andrew Bick, dat ze een natuurlijke dood is gestorven.

De Amerikaanse brak op 41-jarige leeftijd door met de rol van Nurse Ratched in de film One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975). Haar vertolking leverde Fletcher een Oscar voor beste actrice op. De klassieker, met Jack Nicholson in de hoofdrol, was een verfilming van het gelijknamige boek uit 1962 van schrijver Ken Kesey. Haar personage was de aanleiding voor de Netflix-serie Ratched. One Flew Over the Cuckoo’s Nest was de eerste film die sinds 1934 naast een Oscar voor beste actrice ook Oscars won voor beste film, beste regisseur, beste acteur en beste scenario.

Later speelde Fletcher in onder meer Mama Dracula, Dead Kids en Star Trek: Deep Space Nine. Voor haar gastrollen in de tv-series Joan of Arcadia en Picket Fences werd ze genomineerd voor een Emmy Award. Haar laatste rol speelde ze als Rosie in de Amerikaanse tv-serie Girlboss (2017).