Kanshebbers Gouden Kalveren bekend, Het jaar van Fortuyn drie keer genomineerd

De nominaties voor de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland, zijn zaterdagavond bekendgemaakt op de 42ste editie van het Nederlands Film Festival. De film Do Not Hesitate is in acht categorieën genomineerd. Acteurs Joes Brauers (Do Not Hesitate), Julia Akkermans (Pink Moon), Thekla Reuten (Narcosis), Yannick Jozefzoon (Femi) en Hanna van der Vliet (ANNA+) kunnen de Beste Hoofdrol Speelfilm winnen.

De makers en cast van AvroTros-serie Het jaar van Fortuyn maken kans op drie prijzen: Jeroen Spitzenberger, die Fortuyn zelf speelde, kan de Beste Hoofdrol Dramaserie winnen. Jaap Spijkers is genomineerd voor de beste bijrol. Hij speelde PvdA-premier Wim Kok in de politieke serie.

Verder zijn Mark Furstner en Michiel van Jaarsveld met de serie genomineerd voor Beste Dramaserie met Het jaar van Fortuyn. In die categorie maken ook Netflix-serie Dirty Lines en Rampvlucht (KRO-NCRV) kans. Dirty Lines gaat over de opkomst van sekslijnen in Amsterdam tijdens de jaren tachtig. Rampvlucht is een dramaserie over de Bijlmerramp, waarvan volgende week de eerste aflevering te zien is.

De jury heeft Do Not Hesitate, Knor, Nr. 10, Narcosis en Pink Moon genomineerd voor de prijs van Beste Film. Mascha Halberstad (Knor), Mijke de Jong (Along the Way) en Shariff Korver (Do Not Hesistate) maken kans op de prijs voor Beste Regie.

Eerder maakte de organisatie al de kanshebbers voor het Gouden Kalf van het Publiek bekend. Tot 26 september kunnen filmbezoekers hun stem uitbrengen op de drie bestbezochte Nederlandse bioscoopfilms. Gegadigden zijn Alles op Tafel, Bon Bini Holland 3 en Costa!!. Op vrijdag 30 september maakt de jury bekend wie er in de prijzen zijn gevallen.