‘Zachte, zoetige en weldadige smaak’

Ik noemde maisfritters zelf maispannenkoekjes, die ik maakte met gestoomde mais, sambal, ei, havermeel, een beetje trassi en peper en zout. Totdat ik het recept van de maisfritters las. Ik had er nooit aan gedacht om rauwe mais te gebruiken en dan ook nog een gedeelte te pureren. Vier maiskolven leken me wat veel, dus ik heb één hele grote gebruikt. Die ging in de blender met twee eieren, geen ui, maar wel een groene peper uit de diepvries en een snufje cayennepeper. Bij gebrek aan koriander een flinke dot waterkers, pureren en daarna heb ik (glutenvrije) havermeel in plaats van bloem, bakpoeder en het restant van de hele maiskorrels toegevoegd. De limoenrasp ben ik vergeten, wel voegde ik Keltisch zeezout en zwarte peper toe. Gebakken in ruim olijfolie, en toen: het eindresultaat was fluffy en knapperig en het is onmogelijk om te stoppen met eten. Een zachte, zoetige, interessante en weldadige smaak. Volgende keer de limoenrasp toevoegen in het beslag (vast lekker fris) en een sausje van zure room, limoenrasp en -sap erbij.

Lees ook het originele gerecht: Koekjes van mais, een stuk minder saai