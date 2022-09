Waarom moeten wij sterven voor Danzig? Dat was de vraag die de Franse socialist Marcel Déat op 4 mei 1939 stelde. Déat reageerde op een ultimatum van Nazi-Duitsland dat de overdracht van de territoriale controle over de vrije stad Danzig aan het Duitse rijk eiste. Frankrijk was met Polen in een bijstandsverdrag verbonden, en moest kiezen. Zou het weerstand bieden aan Berlijn, of, zo redeneerde Déat, stonden er helemaal geen Franse belangen op het spel in Danzig? Waarom moesten de Fransen boeten voor Poolse oorlogshitserij jegens Duitsland? Want de Polen hadden het zelf uitgelokt, zo vond Déat. ‘Als het er nu om ging zij aan zij tezamen ons eigen grondgebied en vrijheid te verdedigen, dan kon ik me er nog voor inzetten. Mais mourir pour Dantzig, non!’. Al snel werd de vraag de slogan van de Franse anti-oorlogsbeweging.

Waarvoor trek je ten strijde? Wanneer is vechten noodzakelijk, en wanneer slechts een keuze waar je ook nee op kunt zeggen? Tijdens de eerste dagen na de Russische invasie in Oekraïne zat ik in een talkshow waarin een deelnemer (geen militair expert) door het gesprek heen begon te roepen ‘dat de Oekraïners toch helemaal niet hoefden te vechten’. Hij zou gewoon snel zijn gezin en spulletjes hebben gepakt en zijn weggereden, ergens anders heen. Waarom zou je je leven geven voor een stukje grond of land? Ik geloof dat één van onze voormalige generaals aan de tafel bijna een toeval kreeg.

Toch was die spontane opmerking van deze tafelgast een geluid dat vaker klonk. In een peiling (WIN International, mei 2022) over gevechtsbereidheid onder bevolkingen stak de Nederlandse attitude (16 procent) nogal scherp af tegen die van, pak hem beet, Pakistan (96 procent). Als Nederlanders amper zin hebben om hun leven voor Drenthe op het spel te zetten, waarom dan ooit voor Kiev? En zijn ze wel bereid inflatie op de koop toe te nemen? Of de thermostaat lager te zetten, onder het motto: niet ‘mourir’, maar ‘geler pour Dantzig’?

Dat we die vraag kunnen stellen, hangt samen met de essentiële discussie: is dit een noodzakelijke oorlog, of gewoon één van de buitenlandspolitieke opties? Worden onze vitale belangen bedreigd, of kunnen we dat conflict negeren? In de literatuur duikt sinds de jaren negentig het begrippenpaar ‘War of Choice’ versus ‘War of Necessity’ op.

Maar deze academische discussie gaat voorbij aan het punt dat politieke en militaire rechtvaardigingen voor tal van (onnodige) oorlogen uiteindelijk door de bevolking moeten worden gedragen. Anno nu moet de oorlog in Oekraïne, en de steun daaraan vanuit de EU, de NAVO en Nederland ook aan het thuisfront worden bevochten. Hoe je het ook wendt of keert, de realiteit voor mensen wier huizen worden beschoten, en voor mensen die geen vuiltje aan de lucht zien is fundamenteel verschillend. Het gaat om overleven versus meeleven. Vooralsnog ziet vrijwel iedereen dat Oekraïne met een veroveringsoorlog wordt geconfronteerd, die ook nog eens gepaard gaat met genocidale praktijken en grove oorlogsmisdaden door de agressor. Volkenrechtelijk is steun aan Oekraïne in deze situatie gerechtigd en gelegitimeerd. Maar wat als Oekraïne over de grenzen van de Russische veroveringen van 2014 optrekt? Als raketten op Russisch grondgebied belanden? Hoe bereiden de EU en Nederland zich daarop voor, en hoe wordt die steun aan de oorlog uitgelegd en gerechtvaardigd?

Geesteskracht en weerbaarheid van een samenleving zijn een eigenstandige factor in de geschiedenis. Je komt er niet alleen met militaire calculaties. Op basis daarvan hadden gerenommeerde experts de ondergang van Kiev allang verwacht. Je komt er ook niet met politiek ontwijkingsgedrag. De opmars van het Oekraïnse leger, de smeekbedes om meer steun uit Kiev, en de smeekbedes uit andere Oost-Europese en Baltische staten voor verdediging van de vrijheid aan de oostflank van de NAVO, alsmede het verlangen van de Scandinavische landen om bij een bondgenootschap te horen dat territoriale integriteit en veiligheid garandeert – die krachten hebben een nieuwe realiteit geschapen.

En een realiteit waardoor de Russische leiding overrompeld lijkt te worden. Ze dwongen de Russische troepen een ‘war of choice’ te voeren die misschien slechts gedeeltelijk de hunne was. De gevolgen: desertie, chaotische terugtrekking en een failliete oorlogsmoraal onder de Russische militairen. Woensdag kondigde president Poetin een gedeeltelijke mobilisatie aan.

Het is zaak dat we het daar ook in Nederland over hebben. Dat we ons niet alleen door militaire en strategische calculaties laten leiden, maar gevechtskracht en geestkracht van zowel de Oekraïnse als de eigen bevolking in de overwegingen meenemen.

Hoe verging het socialist Déat? Hij verdedigde de Duitse bezetting en werd minister in het Vichy-bewind. In 1945 vluchtte hij naar Italië waar hij verstopt in een katholiek klooster zijn laatste jaren sleet en honderden pagina’s memoires vulde met een rechtvaardiging van zijn collaboratie.

Beatrice de Graaf is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht.