‘Werken als zzp’er geeft me meer energie’

in

‘Het zzp-leven ben ik ingerold toen er via Facebook een zzp-klus voor twee dagen per week op mijn pad kwam. Die kans heb ik aangegrepen, met het idee voor de andere helft van de tijd in loondienst te blijven. Maar nadat ik hierover een bericht op LinkedIn had geplaatst, vulde mijn agenda zich met kennismakingsgesprekken.

„Nu heb ik drie functies op interimbasis. Eén op het gebied van personeelszaken, één als salarisadministrateur en één als financieel administrateur. Door als zelfstandige te werken, kan ik ze nu alle drie tegelijk uitvoeren en dat bevalt goed. Het geeft me veel meer energie.

„Sinds ik een jaar geleden begon als zzp’er, heb ik meer dan genoeg werk gehad. Daar ben ik echt trots op. Langzamerhand krijg ik steeds meer een idee van de vorm waar ik naartoe wil. Ik vind contact met collega’s belangrijk, maar ben ook op zoek naar meer vrijheid om mijn eigen tijd in te delen. Het liefst zou ik dat fifty-fifty verdelen: een interimklus voor twee of drie dagen per week, en de rest van de tijd besteden aan losse opdrachten.

„Financiële administratie leent zich daar goed voor, daarom ben ik dat aan het uitbreiden. Ik heb net een certificaat gehaald, waardoor ik met software van Moneybird kan werken, een boekhoudprogramma voor zzp’ers en kleine bedrijven. Bij dit werk maakt het niet uit of ik de administratie ’s avonds of in het weekend doe, thuis of in een hutje op de hei, als het maar af is voor de kwartaalaangifte. Vanaf oktober heb ik nog maar twee interimklussen, dan ga ik verder toewerken naar de vorm met half vaste dagen en half klussen waarbij ik mijn eigen tijd kan indelen.”

uit

‘Hoeveel ik maandelijks verdien, fluctueert heel erg. Ik keer mijzelf elke maand 3.500 euro uit. Ik wil een vast salaris hebben en van de overige inkomsten een buffer opbouwen, voor als het een keer tegenzit.

„Ik ben heel netjes in mijn administratie, weet altijd wat er op mijn rekening staat en wanneer iets wordt afgeschreven. Dat heeft natuurlijk met mijn werk te maken, maar komt misschien ook doordat ik jarenlang elk dubbeltje moest omdraaien. Als alleenstaande moeder werkte ik toen drie dagen in loondienst. Met een kind en een hond was dat wel aanpoten. Dat is geen enkel probleem geweest, maar dan ben je wel kritisch op wat je wel en niet kunt uitgeven.

„Dat bewustzijn probeer ik de zzp’ers voor wie ik de administratie doe ook mee te geven. Heel veel mensen hebben geen idee wat er omgaat in hun bedrijf of waar een bepaalde factuur voor is. Ze huren mij in om de administratie te verlichten, maar ik ben ook een soort coach: ik geef altijd terugkoppeling. Zo probeer ik zzp’ers een beetje op te voeden en wegwijs te maken in hun financiën. Maar niet té veel natuurlijk, ik moet er nog wel werk aan hebben.”

Netto-inkomen: 3.500 euro uit eigen bedrijf Vaste lasten: huur, g/w/l 900 euro; boodschappen 280 euro; verzekeringen 240 euro; auto 350 euro; internet, tv, telefoon 85 euro; abonnementen (Parfumado, skincare) 45 euro; zakgeld en studiekosten dochter 400 euro; sporten 120 euro; hond Frits 80 euro; kleding 150 euro; horeca 200 euro; reizen 180 euro Sparen: gemiddeld 250 euro Laatste grote aankoop: Koffiezetapparaat, 1.079 euro