Werk- en voorwaardelijke celstaffen voor boerenprotest bij huis minister

De politierechter in Zutphen heeft werkstraffen tot honderd uur en voorwaardelijke celstraffen tot een maand uitgedeeld aan elf deelnemers van het boerenprotest bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) eind juni. Dat meldt de rechtbank Gelderland vrijdag. De rechter noemt het „onacceptabel” dat de demonstranten de minister thuis hebben opgezocht. „Dit is zuivere intimidatie.”

De actievoerders hebben zich schuldig gemaakt aan onder meer openlijke geweldpleging, vindt de rechter. Acht van hen kregen een voorwaardelijke celstraf van een maand en een taakstraf van honderd uur, een minderjarige verdachte kreeg een taakstraf van tachtig uur en twee anderen kregen taakstraffen van zestig uur voor het onbruikbaar maken van een politiecamera die in de straat van de minister hing.

Op 28 juni reden in totaal zo’n honderdvijftig boeren en andere deelnemers met trekkers naar het huis van de minister in Gelderland. Daar braken ze door een politieafzetting heen, waarbij een politieauto vernield werd. Een van de aanwezige demonstranten spoot fijngemalen stro over de straat, de politieauto’s en agenten, waardoor tractoren de politieafzetting voorbij konden, schrijft de rechter.

