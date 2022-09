Water op de droge grond

Dat viel nog niet mee: een stukje uitgedroogde grond vinden nadat het een week lang krankzinnig had geregend. Maar het moest. Er moest een proef herhaald worden die afgelopen zomer veel aandacht kreeg.

Halverwege de zomer besloot de Britse onderzoeker Rob Thompson eens aan het Britse publiek te laten zien hoe periodes van langdurige droogte de kans op overstromingen kunnen vergroten. Thompson is als meteoroloog verbonden aan de universiteit van Reading, aan de radargroep om precies te zijn, en in de loop van zijn leven is hij gefascineerd geraakt door het verschijnsel regen. Op zijn twitteraccount noemt hij zich Dr. Rainman en ook: pluvioloog.

Begin augustus zat Engeland nog steeds in een eindeloos hete hittegolf maar op 9 augustus kon de BBC verkondigen dat de beproeving voorbij was, dat het eindelijk ging regenen. Er kwamen zware buien aan. Sodemieters, dacht Thompson, zware regenbuien zijn wel het laatste wat we nodig hebben. Daar komen flash floods van, want de uitgedroogde grond kan nauwelijks water opnemen. Elke meteoroloog en bodemkundige weet dat.

Argwaan en assertiviteit

Om zijn zorg te verduidelijken nam Thompson een explainer video op in de Harris Garden van de universiteit. Hij vulde een plastic beker met water, sloot die af met een stuk karton, draaide hem om, zette het zaakje op de grond en trok het karton er onderuit. Op vochtig en half vochtig gras liep de beker leeg. Op een droog en volkomen verdord stuk grasveld bleef het water in de beker staan. Het verstand stond erbij stil maar het punt was gemaakt.

Thompson zette de film op zijn twitteraccount en die bereikte al snel LinkedIn en TikTok en vervolgens de mainstream media. Maar argwaan en assertiviteit zijn door de sociale media tot ongekende bloei gebracht en er kwam onmiddellijk kritiek op de demonstratie. Er zou in het filmpje geknipt zijn dus het stond helemaal niet vast op welke ondergrond de beker het snelst leegliep. En de beker sloot zo luchtdicht aan op de droge grond dat er alleen al daardoor geen water uit liep, want er kon natuurlijk alleen maar water uit als er lucht in ging. En als de beker op vochtig gras kennelijk snel leegliep wilde dat nog helemaal niet zeggen dat het water ook in de grond trok. Het kon ook ergens tussen de grassprieten zitten.

Thompson plaatste een director’s cut met meer details maar dat hielp niet. Beweringen van geleerden worden niet langer voor zoete koek geslikt. Daarom is het experiment afgelopen week herhaald, uitgerekend op de dag dat de ene na de andere hoosbui over Amsterdam trok. Gelukkig werd nog droge grond gevonden onder de betonnen oprit van de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, op een plek die gezien de kleurrijke schilderingen en achtergelaten spulletjes kennelijk voor tijdverdrijf en dergelijke wordt gebruikt.

Steile hoek

De resultaten van Thompson werden er met een glazen glas glänzend bestätigt. Op het grijze zand bleef het water staan, zelfs als het glas helemaal niet goed aansloot op de ondergrond, in het vochtige gras naast de oprit liep het snel leeg. Overigens was er helemaal geen glas voor nodig om te laten zien dat het droge zand geen water opnam. Bekijk de foto en let ook op de steile hoek tussen water en zand aan de rand van de gemorste plassen. Die steile ‘contacthoek’ is karakteristiek.

Dat uitgedroogde grond zich vaak moeilijk laat benatten, ja zelfs ronduit waterafstotend kan zijn, is in deze krant eerder beschreven. Hobbytuiniers en kamerplantliefhebbers weten het allang. De AW-rubriek besprak in 2013 het verschil in waterafstotendheid tussen droog duinzand en droog aquariumzand. Onder het uitdrogen kunnen zich in het grondoppervlak organische stoffen ophopen die de grond hydrofoob maken. De stoffen zijn vaak onder invloed van bacteriën en schimmels gevormd uit weer andere stoffen die planten in en op de bodem brachten. Meestal gaat waterafstotendheid gepaard met een hoog gehalte aan organische stof. Maar de korrelopbouw van de grond en de zuurgraad spelen ook een rol. En natuurlijk het watergehalte.

Waterdruppelpenetratietijd

Wageningse bodemkundigen hebben het verschijnsel door de jaren heen veel aandacht gegeven. Niet zozeer uit angst voor die flash floods maar omdat het zo moeilijk is landbouwgewassen of tuinplanten in en na periodes van droogte van voldoende water te voorzien. Zelfs als het weer regent kan het lang duren voor de waterafstotendheid langs natuurlijke weg verdwijnt. Het euvel is kunstmatig te verhelpen, maar het beste is opbouw van een hydrofobe laag te voorkomen door de grond niet te laten uitdrogen.

De bekerproef van Thompson is in feite een ruwe versie van een elegante test die lang geleden in Wageningen werd ontwikkeld om waterafstotendheid te kunnen kwantificeren. Daarbij werd gemeten hoeveel seconden het duurt voor een druppel gedestilleerd water in een bodemmonster wegzakt: de waterdruppelpenetratietijd (WDPT). Ging het binnen 5 seconden dan gold de bodem als wettable, maar het kon ook uren duren. In een moderne variant van de test wordt gemeten hoeveel alcohol je aan gedestilleerd water moet toevoegen om de WDPT op precies 10 seconden te brengen. Als zelfs brandewijn en jenever 10 seconden blijven liggen is het goed mis met de grond.