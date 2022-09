Wat als de radicaal-rechtse alliantie van Salvini, Berlusconi en Meloni de Italiaanse verkiezingen wint?

Zondag kiezen de Italianen een nieuw, en flink afgeslankt parlement. Door een grondwetswijziging zal de Italiaanse Tweede Kamer straks niet langer uit 630 maar uit 400 parlementsleden bestaan. In de Senaat zitten voortaan nog 200 in plaats van 315 senatoren. Beide kamers zijn in Italië volstrekt gelijkwaardig, en in alle twee moet de nieuwe regering die straks aantreedt, via een vertrouwensstemming worden goedgekeurd. De peilingen duiden op een zege van een uiterst rechtse alliantie. De resultaten van de verkiezing worden maandagochtend verwacht.

1 Verkiezingen waren pas voor 2023 gepland. Waarom kiezen de Italianen zondag dan al?

Het voorbije anderhalf jaar stond de gerespecteerde econoom Mario Draghi in Rome aan het roer. Draghi leidde als niet verkozen technocraat een regering van nationale eenheid die Italië door de socio-economische naweeën van de coronapandemie moest loodsen. Alleen het radicaal-rechtse Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) van Giorgia Meloni koos voor de oppositie.

In juli nam Draghi ontslag, na een diepe regeringscrisis. De Vijfsterrenbeweging had die veroorzaakt, en de rechtse partijen Lega en Forza Italia gaven de regering-Draghi daarna de doodsteek. Snel werden vervroegde verkiezingen aangekondigd.

2 Wordt de radicaal-rechtse Giorgia Meloni premier?

De peilingen voorspellen dat Meloni’s partij Broeders van Italië na haar oppositierol wordt beloond met het beste verkiezingsresultaat voor één partij. Broeders van Italië zou 24 tot 26 procent kunnen behalen.

De grote uitdager op centrum-links, de Partito Democratico (PD) van oud-premier Enrico Letta, zou inmiddels naar zo’n 20 procent zijn gezakt. Letta dingt met de steun van enkele kleine partijtjes naar de gunst van de kiezer. De rechtse verkiezingsalliantie waarin Meloni’s partij zit, staat veel sterker. Broeders van Italië is een bondgenoot van de Lega van de radicaal-rechtse Matteo Salvini en het rechts-liberale Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi. Opgeteld kunnen Meloni (een kwart van de stemmen), Salvini (11 tot 12 procent) en Berlusconi (7 procent) voldoende stemmen trekken om te besturen. Haalt Meloni binnen die alliantie het beste resultaat, dan ligt het premierschap voor de hand.

3 Ze leidt een partij met wortels in het fascisme. Hebben dan zoveel Italianen heimwee naar Mussolini?

Dat Broeders van Italië een post-fascistische partij is, betekent niet dat iedereen die voor die partij kiest ook nostalgie naar het fascisme zou voelen. Veel Italianen stemmen voor radicale verandering, omdat ze iets anders willen. Bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden, waren daardoor de rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging de grote winnaars.

4Ze heeft nog nooit bestuurd. Italië zit in een moeilijke economische situatie. Redt het land het zonder Draghi?

De Europese Commissie stelde veel vertrouwen in Mario Draghi’s hervormingsplannen. Italië is de grootste begunstigde van ‘Next Generation EU’, het post-coronasteunfonds waarvan Meloni zegt dat zij erover wil „heronderhandelen”. Toch lijkt Europa erop te vertrouwen dat de nieuwe Italiaanse regering behoorlijk in de pas zal lopen. De pandemie heeft de Italiaanse economie zwaar toegetakeld. Rome heeft de beloofde Europese miljarden broodnodig.

Europa maakt zich meer zorgen over het maatschappelijke klimaat in Italië onder zo’n radicaal-rechts bewind. Vrouwen in Italië zijn nu al bezorgd dat met het oerconservatieve Broeders van Italië aan het roer de toegang tot abortus nog moeilijker wordt. En de lhbti-gemeenschap vreest dat de klok zal worden stilgezet. Ook op het vlak van migratie belooft Meloni een hardere koers.

5 Bedreigt het Italiaanse rechtse blok de Europese solidariteit tegenover Oekraïne?

Silvio Berlusconi was jarenlang een persoonlijke vriend van Vladimir Poetin, en Matteo Salvini zei in 2017 nog dat hij de Russische autocraat bewonderde en respecteerde. Maar Giorgia Meloni’s Broeders van Italië heeft van meet af aan de sancties tegen Moskou en de wapenleveranties aan Oekraïne gesteund. Als Meloni de nieuwe regering leidt, dan zal het Italiaanse regeringsstandpunt inzake Oekraïne naar verwachting niet veranderen.

6 Komen er misschien nog verrassingen uit de bus?

De Vijfsterrenbeweging, met 32,7 procent de grote winnaar van de verkiezingen vier jaar geleden, haalt zondag vermoedelijk nog maar de helft van dat percentage. Maar in Zuid-Italië verwacht de beweging wél goed te scoren. Dat zou in de Senaat – die regionaal wordt gekozen – wat meer parlementsleden kunnen opleveren dan in de Kamer.

En na zondag wordt het afwachten hoe de verstandhouding tussen Meloni en Salvini, de twee leiders op radicaal-rechts, evolueert. Op persoonlijk vlak liggen ze elkaar niet. En Salvini zal voor zijn Lega meer regionale autonomie in Italië willen afdwingen, terwijl Meloni’s partij ijvert voor een gecentraliseerde staat. Hoe lang zal machtshonger hun alliantie, en mogelijke regering, doen overleven?

