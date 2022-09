Waar wonen de 11.456.831* varkens in Nederland?

Aantal varkensbedrijven neemt af

Steeds minder bedrijven, steeds minder varkens

Het aantal varkensbedrijven in Nederland daalt al jaren. Zo waren er in 2011 nog 6.525. In 2021 stond de teller op 3.405. Dat is bijna een halvering. De daling heeft verschillende oorzaken: de overheid moedigt veehouders aan om te stoppen, met speciale stoppers-, sanerings- en uitkoopregelingen. Zo maakten 278 varkenshouders gebruik van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), bleek vorig jaar. De daling heeft ook te maken met natuurlijk verloop: een deel van de stoppers bestaat uit boeren die richting pensioengerechtigde leeftijd gaan en geen opvolger hebben.

Als het aantal bedrijven zo snel is afgenomen, is dan ook het aantal varkens afgenomen? Ja: in 2011 leefden op het betreffende peilmoment 12,4 miljoen varkens in Nederland, in 2021 nog 11,4. Dat is een afname van 8 procent in tien jaar tijd.

Meer varkens per bedrijf

Aangezien het aantal bedrijven sneller afneemt dan het aantal varkens, stijgt het gemiddeld aantal varkens per bedrijf. Van gemiddeld 1.905 per bedrijf in 2011, naar 3.363 in 2021.

Waar wonen de varkens?

Grootendorst besloot eerst de gebieden met de meeste varkens te fotograferen. De varkenspopulatie in Nederland is niet gelijkmatig verdeeld over het land.

Meeste varkens in Noord-Brabant

In de provincies Noord-Brabant (5,4 miljoen), Gelderland en Limburg (beide rond de 1,8 miljoen) woonden vorig jaar de meeste varkens, gevolgd door Overijssel (1,5 miljoen). Noord-Holland heeft de kleinste populatie: een kleine 23.000.

Varkenshoofdstad

Venray telde vorig jaar de meeste varkens: 581.885. De gemeente Sint Anthonis had vorig jaar de meeste varkens per inwoner: 37 varkens per één inwoner. Met ingang van dit jaar is Sint Anthonis opgegaan in Land van Cuijk. Deze nieuwe gemeente is op basis van de cijfers over 2021 de ‘varkenshoofdstad’ van Nederland: er wonen zo’n 700.000 varkens, meer dan het aantal inwoners van Rotterdam.

Het gebied met de meeste varkens is de Peel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Daar woonden vorig jaar 3,6 miljoen varkens, grofweg de bevolking van Berlijn. Ook in deze gebieden met een hoge varkensdichtheid kon Grootendorst soms dagen rondrijden zonder een levend varken te zien. Ze rook ze wel en hoorde ze soms ook, maar zag ze niet.