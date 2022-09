Vrachtwagenchauffeur dodelijk ongeval Nieuw-Beijerland onder invloed cocaïne

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus een extreem zwaar ongeluk veroorzaakte in Nieuw-Beijerland, had cocaïne in zijn bloed terwijl hij achter het stuur zat. Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit toxicologisch onderzoek, meldt het gerechtshof Den Haag vrijdag. Bij het ongeval op een buurtfeest vielen zeven doden, onder wie een ongeboren baby. Zeven mensen raakten (zwaar) gewond.

De verdachte blijft voorlopig vrij onder voorwaarden. Het hof vond dat hij eigenlijk, gezien de cocaïne in zijn bloed, voorlopig in de cel had moeten blijven, zoals het OM had gevraagd. De chauffeur moet aan alles rondom deze zaak meewerken en dient te verschijnen op de inhoudelijke zitting van zijn strafzaak. Ook mag hij geen voertuigen besturen, omdat zijn rijbewijs is ingevorderd. Het OM verzet zich hier niet tegen, al wilde de aanklager de voorlopige hechtenis van de chauffeur aanvankelijk laten verlengen omdat gevreesd werd voor herhalingsgevaar.

Of de chauffeur tijdens het ongeval een epileptische aanval heeft gehad, zoals hij zelf beweert, wordt op dit moment nog onderzocht.

Eind augustus reed de 45-jarige Spaanse chauffeur in het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland met een vrachtwagen van de Zuiderzijdsedijk af, recht op een buurtbarbecue. Drie vrouwen, van wie een hoogzwanger, en drie mannen kwamen om het leven. Zeven anderen raakten gewond, onder wie ook kinderen. Op het buurtfeest waren zo’n zestig mensen uit het buurtschap Zuidzijde en de omgeving aanwezig.

Uit de mededeling van het hof valt verder op te maken waarom er vrees was voor herhalingsgevaar. De verdachte werd vrachtwagenchauffeur nadat hij door een arbeidsongeval voor zijn toenmalige beroep arbeidsongeschikt raakte. Zo kon hij geld verdienen voor hemzelf en zijn gezin. Het geld voor de opleiding tot chauffeur leende hij. Dit alles maakt dat niet valt uit te sluiten dat de man opnieuw achter het stuur gaat zitten om te voorzien in levenshoud en mogelijk wederom een ongeval veroorzaakt, stelt het hof.

Zelfoverschatting

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schrijft in het ‘informatieblad Drugs in het Verkeer’ dat cocaïne „een sterk stimulerend effect heeft op het centrale zenuwstelsel waardoor lichamelijke en geestelijke functies worden geactiveerd.” De bloeddruk stijgt en de hartslag neemt toe. Het gebruik van cocaïne kan de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden “door zelfoverschatting, verminderde oplettendheid en onjuiste risico-inschatting”, aldus het NFI.

Het Wetenschappelijk instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) stelt dat er wel op alcohol, maar nauwelijks op drugs wordt gecontroleerd, terwijl uit een pilotstudie uit 2021 blijkt dat er meer strafbare drugsrijders dan drankrijders zijn. Bestuurders met drank op zijn al lastig te pakken omdat mensen elkaar via social media waarschuwen voor de ‘fuik’ die de politie opzet. Drugsgebruikers achter het stuur zouden beter worden opgespoord als de politie een drugscontrole zou koppelen aan een alcoholcontrole. Daarnaast zouden agenten beter drugstesten kunnen doen tijdens gewone verkeerssurveillance in plaats van het opzetten van een fuik.