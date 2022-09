Vliegtuigfabrikant Boeing treft schikking van 200 miljoen dollar met Amerikaanse beurswaakhond

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft een schikking van 200 miljoen dollar (205 miljoen euro) getroffen met de Amerikaanse toezichthouder voor de beurshandel. Oud-topman Dennis Muilenberg gaat akkoord met een boete van 1 miljoen dollar. Dat meldt de Securities and Exchange Commission (SEC) donderdag in een persbericht. Boeing wordt beschuldigd van het verkeerd en onvolledig informeren van beleggers over de veiligheid van zijn 737 MAX-toestellen. Met de schikking koopt Boeing verdere vervolging af.

De toezichthouder opende in de nasleep van twee vliegtuigrampen met de 737 MAX in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen overleden, een onderzoek naar het concern. De SEC schrijft dat het beursgenoteerde bedrijf gefaald heeft in het verstrekken van eerlijke en waarheidsgetrouwe informatie. Boeing en Muilenburg wisten volgens de waakhond dat er veiligheidsproblemen waren na de eerste crash in 2018. Toch verzekerden ze het publiek dat het toestel „net zo veilig was als elk ander vliegtuig”.

Na de tweede crash in 2019 hield het concern deze houding vast, zegt de toezichthouder. Door het publiek en investeerders te misleiden probeerden Boeing en Muilenberg het imago van de fabrikant te herstellen, „ondanks het feit dat ze op de hoogte waren van tegenstrijdige informatie”. Hoewel Boeing en Muilenberg de beschuldigingen ontkennen noch toegeven, stemden zij in met de boetes.

De 737 MAX werd wereldnieuws nadat er in oktober 2018 en maart 2019 twee toestellen neerstortten. Uit het onderzoeksrapport van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bleek een disfunctioneel computersysteem de oorzaak van het drama: de neus van het vliegtuig werd op het verkeerde moment naar beneden gedrukt. Eerder trof Boeing een schikking van 2,5 miljard dollar met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Aviation Administration (FAA).

