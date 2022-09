NRC drijft voor een belangrijk deel op onderzoeksjournalistiek, maar er is ook nog het onderzoek van anderen. Soms is dat semijournalistieke natte sneeuw (‘Steeds meer vertrouwen in online beveiliging, melden online beveiligers’), die verdwijnt zodra die de grond raakt en nooit voorbij het stadium van persbericht komt.

Dan is er nog ‘onderzoekjesjournalistiek’ waarbij hetzelfde onderzoek in verschillende media leidt tot ogenschijnlijk tegengesteld nieuws. Zo meldde de NOS maandag, de dag waarop de nieuwe corona-vaccinatiecampagne begon, op basis van een door de omroep betaald onderzoek van I&O Research: ‘Helft van volwassen Nederlanders wil geen herhaalprik’. Maar ja, elke helft heeft een wederhelft. NRC zette niet de priktwijfelaars, maar de prikgragen vooraan: ‘Helft van de Nederlanders welwillend tegenover herhaalprik’. Dat was in lijn met wat I&O Research boven het eigen persbericht had gezet. Intussen had de kop ook zomaar kunnen luiden: ‘Driekwart geboosterden gaat herhaalprik halen’ of ‘Kwart geboosterden wil niet nog een prik’. Het laat vooral zien hoe vederlicht dergelijk onderzoek naar menselijke voornemens is. Het NRC-bericht kwam uiteindelijk niet door de schifting voor de krant – wat mij betreft terecht.

Aanmerkelijk robuuster was het onderzoek dat de World Weather Attribution, een groep wetenschappers die extreme weergebeurtenissen onder de loep neemt, deed naar de oorzaken van de overstromingsramp in Pakistan deze zomer. Ook hier kwamen NOS en NRC tot tegengestelde koppen. ‘Onderzoek: catastrofale neerslag Pakistan waarschijnlijk gevolg van klimaatverandering’ schreef de omroep. ‘Ander klimaat wellicht niet oorzaak ramp’, meldde NRC vrijdagochtend op pagina 2. Een lezer merkte de discrepantie op en sprak het vermoeden uit dat de redactie zich had laten leiden door klimaat-scepsis.

Nu kunnen ‘Waarschijnlijk wel’ en ‘wellicht niet’ naast elkaar bestaan in dezelfde werkelijkheid, maar hier was meer aan de hand. Het bedoelde artikel van wetenschapsredacteur Marcel aan de Brugh legde uit dat er vooral heel veel onzeker was over de achtergronden van de zware regenval. Zo ligt het getroffen deel van Pakistan precies op de westgrens van het gebied waar tussen juni en september zware moessonregens vallen; de variatie tussen jaren met heel veel en heel weinig regen is er enorm. Ook irrigatielandbouw en de daaruit voortvloeiende waterverdamping speelt een rol. Het is lastig om onder die omstandigheden harde conclusies te trekken, zei een van de onderzoekers in het artikel.

Slag om de arm

De vraag naar de oorzaak van de extreme regen was ook politiek interessant, schreef Aan de Brugh: „Al snel gingen stemmen op dat klimaatverandering een grote rol hierin [in de overstromingen] had, en dat het rijke Westen (hoofdveroorzaker van het klimaatprobleem) zou moeten opdraaien voor de schade.” De stemmen die opgingen kon hij van dichtbij horen: op 31 augustus stelde het commentaar van NRC dat Pakistan „een punt had” als het de rekening van dergelijke overstromingsrampen deels bij het westen legde. De commentatoren hielden een slag om de arm: de oorzaak van de overstroming stond „niet onomstotelijk vast”. Verre van onomstotelijk, kennelijk.

Intussen blijft de vraag overeind hoe media uiteenlopende conclusies uit dat van onzekerheden doordrenkte rapport kunnen trekken. (Klimaat-scepsis was het niet.) Het eerste deel van het antwoord is dat Aan de Brugh ongelukkig was met de kop boven zijn stuk. „Ik heb niet geschreven dat klimaatverandering ‘wellicht niet’ de oorzaak van de ramp is. Zo staat het niet in het stuk.” De kop werd online veranderd in het neutralere: ‘Is klimaatverandering oorzaak overvloedige regenval in Pakistan? Dat is onzeker’. Beter, al is het maar omdat een nieuwsmedium zich niet te veel moet verliezen in wat er allemaal „wellicht niet” het geval is in de wereld. We hebben onze handen al vol aan wat er wel aan de hand is.

Over het stuk zelf valt echter ook nog wel wat te zeggen. De World Weather Attribution stuurde het rapport namelijk de wereld in onder de titel: ‘Climate change likely increased extreme monsoon rainfall, flooding highly vulnerable communities in Pakistan’. Ondanks de onzekerheden meende de organisatie dus toch een conclusie op het droge te hebben gekregen. Aan de Brugh was daar verbaasd over. „Ik heb het rapport gelezen en het ademt helemaal de sfeer van hoe onzeker alles is. Ook de klimaatmodellen die worden gebruikt om de invloed van klimaatverandering te achterhalen, leverden geen uitsluitsel.” Dus besloot hij, na enige twijfel, om de conclusie van de organisatie niet te volgen; hij vond dat die twee regels wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd werden door 36 pagina’s van onderzoek.

Achterliggend onderzoek

Dat valt te prijzen. De zegen van een goede wetenschapsredactie is dat die zich niet beperkt tot de persberichten, maar ook het achterliggende onderzoek tegen het licht kan houden. En de krantenlezer er zo bijvoorbeeld aan kan herinneren dat de impact van de opwarming van de aarde weliswaar kolossaal is, maar niet overal evenveel invloed heeft.

Er is in dit geval echter ook een probleem. NRC maakte helemaal geen melding van het feit dat de World Weather Attribution een rol van klimaatverandering ‘waarschijnlijk’ vond. Ook werd het onderliggende argument dat wel in het rapport stond, niet vermeld: dat de hoeveelheid regen in heel Pakistan waarschijnlijk is toegenomen door klimaatverandering en dat de zware regenval daardoor versterkt kan zijn – al is niet duidelijk in welke mate. Dat had NRC wel moeten opschrijven: de krant is gerechtigd om af te wijken van de conclusies die een organisatie zelf trekt, maar moet in een geval als dit wel duidelijk maken dat ze dat doet – en waarom.

Veel beter had de kwestie in het stuk geproblematiseerd kunnen worden. Waar kwam die opmerkelijke conclusie vandaan? Werd de titel van het onderzoek door alle onderzoekers gedeeld? Die vragen waren wellicht niet beantwoord, maar ze hadden wel duidelijk gemaakt wat de journalistieke motivatie was: niet klimaat-scepsis, maar wel het verlangen om niet alle fenomenen op een grote hoop te gooien en te achterhalen wat er precies aan de hand is.

Reacties: ombudsman@nrc.nl Spreekuur vanaf maandag 3 oktober

DE LEZER SCHRIJFT… Over reacties op Facebook Ik lees vaak reacties op Facebook onder artikelen van de NRC, veelal gegeven door mensen die hoogstwaarschijnlijk geen abonnement hebben of het artikel zelf niet lezen. Dat irriteert. Mijn vraag is dan ook waarom jullie er nog steeds voor kiezen om de artikelen op dat platform te plaatsen. Het zou zo mooi zijn als NRC als eerste krant ervoor kiest om hiervoor te passen. Ik discussieer graag met mede-abonnees, maar zeker niet op dat platform. Sterker nog: ik voel me veiliger achter de betaalmuur. Dit zou ik dan ook graag uitgebreid zien worden. Sebastian Berkenbosch