Het lijkt alsof radicaal-rechtse partijen in Europa dezer dagen enorme winsten boeken. Vorig weekend de Zweden Democraten (SD) en, als we de peilingen mogen geloven, dit weekend de Fratelli d’Italia – wie volgt? Toch klopt dat beeld niet echt. Als je uitzoomt, zie je een fragmenterend politiek bestel, met steeds kleinere partijen die steeds bredere coalities moeten vormen om te kunnen regeren. Vaak zijn er maar kleine verschuivingen nodig om een heel andere regering aan de macht te brengen. Niet alleen de score van radicaal-rechts is daarbij belangrijk, maar juist ook die van centrum-rechtse partijen. Zij hebben de sleutels van de democratie in handen.

De Zweden Democraten werden vorige week ’s lands tweede partij. Jarenlang werd Zweden geregeerd door een linkse coalitie. Die gaat nu plaatsmaken voor een coalitie van rechts. Plaatjes van de juichende SD-partijleider Jimmie Åkesson gingen de wereld over. Maar de SD ging er, vergeleken met 2018, maar 3 procent op vooruit: van 17 naar 20 procent. En ook de regerende sociaal-democraten wonnen 2 procent en bleven de grootste partij met ruim 30 procent.

Wat de regeringswissel veroorzaakte, is dat centrum-rechtse partijen de SD ineens niet meer als paria behandelen. Ze namen het radicaal-rechtse veiligheidsdiscours over, inclusief keiharde migratiestandpunten. Ook hieven ze het cordon sanitaire op en sloten ze een regering met de SD niet langer uit. Deze cruciale verschuiving bij centrum-rechts, en niet de verkiezingswinst van de Zweden Democraten op zichzelf, zorgt ervoor dat het land na vele jaren waarschijnlijk een rechtse regering krijgt. Of de SD ook in de regering gaat zitten of alleen gedoogt, maakt weinig meer uit. Een gedoogconstructie, zagen we in Nederland tien jaar geleden, geeft radicaal-rechts misschien wel meer greep op het beleid dan regeringsdeelname – en intussen kun je je als oppositiepartij blijven gedragen en radicale standpunten blijven verkondigen, zonder enige verantwoordelijkheid. Een superdeal.

In Italië heeft Giorgia Meloni, leider van de radicaal-rechtse Fratelli d’Italia (Broeders van Italië), grote kans om na de verkiezingen zondag premier te worden. Anders dan de Zweedse SD stevenen de Fratelli volgens de prognoses op een grote zege af: van ruim 4 procent in 2018 naar 25 procent nu. Maar die stemmen komen vooral van twee (radicaal-) rechtse partijen, de Lega en Forza Italia, en van de linkse Vijfsterrenpartij die in 2018 scoorde met rechtse standpunten. Ook in Italië groeien de sociaal-democraten waarschijnlijk, van 18 naar 22 procent. Anders dan in Zweden worden ze waarschijnlijk niet de eerste, maar (net) de tweede partij.

Centrum-rechts heeft in Europa de sleutels van de democratie in handen

In Zweden en mogelijk in Italië kan dus een rechts blok de regering vormen, doordat bínnen dat blok radicaal-rechts dominant heeft kunnen worden. Dat strookt met wat de Amerikaanse politicoloog Daniel Ziblatt schreef in zijn boek Conservative parties and the birth of democracy (2017): het is centrum-rechts dat radicaalrechts salonfähig maakt. De Amerikaanse Republikeinen rolden de rode loper uit voor ultrarechtse stromingen als de Tea Party, tot ze er zelf door verzwolgen werden.

Sinds Donald Trump de partij overnam, is centrum-rechts in Amerika kaltgestellt. De Britse Tories renden Ukip achterna (UK Independency Party), en zijn nu zelf een soort Ukip geworden. Iets dergelijks gebeurde met de Duitse conservatieven in de jaren dertig: ze sloten allianties met de nazi’s en werden er vervolgens compleet door overwoekerd.

Voor naoorlogse christen-democraten was dit hét schrikbeeld. Decennialang zorgden ze voor stabiliteit met gematigde standpunten en heldere constitutionele principes. Zo vormden ze een buffer tegen extremisme. Veel conservatieven zijn deze les vergeten. Ze offeren hun principes op het altaar van de peilingen en proberen rechts-radicalen maar al te vaak rechts in te halen.

Als centrum-rechtse partijen geen gematigde koers meer varen, geven ze de sleutels van de democratie aan radicaal-rechts. Onder de huidige omstandigheden een bijzonder onprettig idee.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Nieuwsbrief NRC Europa Inschrijven