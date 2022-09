Universiteit Cambridge: wij profiteerden aanzienlijk van de slavernij

De Britse Universiteit van Cambridge heeft donderdag erkend dat ze „aanzienlijk” heeft geprofiteerd van de slavernij. Onderzoek in opdracht van de universiteit laat zien dat Cambridge grootschalige investeringen deed in bedrijven die sterk betrokken waren bij trans-Atlantische slavenhandel. De universiteit onderzocht vanaf 2019 haar slavernijverleden en legde hierbij de nadruk op de grootschalige investeringen in bedrijven die sterk betrokken waren bij de slavenhandel, zoals de East India Company en de South Sea Company.

„Een dergelijke financiële betrokkenheid faciliteerde de slavenhandel en leverde Cambridge aanzienlijke financiële voordelen op”, aldus het rapport.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de universiteit niet rechtstreeks slavenplantages of slaafgemaakten bezat, ontving het wel forse giften van families van plantage-eigenaren. Daarnaast leidde Cambridge de kinderen op van „velen die betrokken waren bij de handel in en het bezit van tot slaaf gemaakte mensen. De omvang hiervan is aanzienlijk en het inkomen dat zij aan vergoedingen hebben betaald, vertegenwoordigt een langdurig institutioneel en aanzienlijk economisch voordeel”.

Volgens het rapport schreven academici over ras en presenteerden zij ideeën die werden gebruikt om de slavernij en kolonisatie van andere mensen te rechtvaardigen.

„Nadat onze universiteit banden heeft blootgelegd met een afschuwelijke geschiedenis van misbruik, moedigt het rapport ons aan om nog harder te werken om de huidige ongelijkheden aan te pakken – met name die met betrekking tot de ervaringen van zwarte gemeenschappen”, schreef professor Stephan Toope, opdrachtgever van het rapport.

Beurzen voor zwarte studenten

In reactie op het rapport laat de universiteit weten dat haar Fitzwilliam Museum, opgericht met geld en kunstwerken die zijn geërfd van de gouverneur van de South Sea Company, volgend jaar een tentoonstelling opent over slavernij en macht. Cambridge kondigde ook een speciaal centrum aan voor onderzoek naar de erfenissen van slavernij, en gaat de banden aanhalen met universiteiten in het Caribisch gebied en Afrika. Ook wil de universiteit meer postdoctorale beurzen verstrekken aan zowel Britse als internationale zwarte studenten.

Het rapport van Cambridge is het nieuwste in een reeks onderzoeken naar universitaire investeringen en donaties uit opbrengsten van de slavernij en uitbuiting uit het koloniale tijdperk. De Universiteit van Oxford blijft worstelen met controverse over de erfenis van Cecil Rhodes, voormalig premier van de Kaapkolonie in het huidige Zuid-Afrika. Met zijn erfenis werd het Rhodes-beurzenfonds opgericht. De beweging #RhodesMustFall strijdt voor „de dekolonalisatie van de Oxford”.

De Universiteit van Glasgow heeft eerder ook een grootschalig onderzoek gedaan naar het eigen slavernijverleden. De universiteit ontwikkelde op basis daarvan een actieplan om het bewustzijn over en begrip van de slavernij te vergroten.