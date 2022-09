Ik dacht altijd dat ik niet bevattelijk was voor complottheorieën, maar niets blijkt minder waar. Helemaal meegezogen ben ik. Door buttpluggate. Ik weet niet of er al een officiële benaming is voor de rel die gaande is in de schaakwereld – maar zo wordt het schandaal vast gedoopt. Het zit zo: Magnus Carlsen, wereldkampioen en een van de sterkste schakers ooit, werd nog niet zo lang geleden als donderslag bij heldere hemel verslagen door de negentienjarige Hans Niemann. De nog onbekende Amerikaan doorbrak daarmee een hegemonie van Carlsen die al 53 partijen aanhield. Schaakcolumnist Hans Ree schreef er in NRC ook over, want al snel staken geruchten de kop op: er zou sprake zijn van vals spel. Niet alleen Carlsen, maar ook andere grote namen in de schaakwereld twijfelen eraan of Niemann eerlijk gewonnen heeft. Hoe dat vals spel eruit zag, daaraan maakte Ree geen woorden vuil. Maar hemel. Ik raak er niet over uitgelezen.

Als Magnus Carlsen speelt, dan kijkt de hele schaakwereld mee. En als er dan iets onverklaarbaars gebeurt, zoals een kansloze verliespartij tegen een veel lager geklasseerde opponent, dan ontploft het online. Wie het verhaal precies de wereld in heeft geholpen, is onduidelijk, maar het wordt inmiddels kwistig verspreidt: Hans Niemann zou zich tijdens zijn partij hebben laten helpen door middel van een buttplug. Of anale kralen. Daarover verschillen de lezingen een beetje.

De modernste versies van deze seksspeeltjes kunnen trillen, en zijn op afstand te bedienen. Ik denk dat ik niet tot in detail hoef te beschrijven waar het idee noch het item van het vermeende vals spel precies in zit, maar ik ben totaal gefascineerd. Misschien, en dit beken ik met lichte gene, heb ik de scène met het op afstand bedienbare vibrerende eitje in deel-zoveel van Fifty Shades of Grey iets te gretig gelezen – of wellicht ben ik de anale fase nooit helemaal ontgroeid. Maar ik wil alles weten van dit mogelijke vals spel. Elk detail.

Ik bedoel: welke geheimtaal verzin je precies voor zo’n anaal trilding? Want je wilt geen codes doorgeven die tientallen secondes duren. Lijkt mij. Tegelijkertijd moet je voor een zet toch op z’n minst vijf afzonderlijke tekens (om welk schaakstuk gaat het, en van waar naar waar moet dat verplaatst worden) doorgeven. Daar ben je een flinke vibreerpartij aan kwijt.

Daaruit volgt meteen mijn tweede vraag: hoe hou je, als ontvanger van de trillingen, je gezicht in de plooi? Kun je daarop trainen? Of is het een kwestie van natuurtalent? Nu zag ik dat Hans Niemann een bos woeste krullen heeft, die deels voor zijn ogen hangt. Een uitstekende versluiering van eventuele opflikkering van de ogen. Tegelijkertijd zou die haardos zelf ook kunnen gaan trillen bij het seinen, kan ik me voorstellen.

De beschuldigde zelf ontkent in alle toonaarden dat hij gebruik gemaakt zou hebben van een trillend seksspeeltje. Om zijn onschuld aan te tonen, wil hij een volgende keer zelfs wel in z’n blootje schaken als het moet. Een interessant idee: naaktschaak. Goed voor de kijkcijfers, zou je zeggen. Net zoals voortaan voor iedereen anale hulp toestaan, om een level playing field te creëren. Maakt het ietwat brave schaken toch stukken pikanter. Ik zie kansen voor sportsponsor EasyToys.

Marijn de Vries is oud-profwielrenner en journalist.