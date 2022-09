Strenge quarantaineregels in Hongkong vanaf maandag verleden tijd

Reizigers die aankomen in Hongkong hoeven vanaf maandag niet langer een week in quarantaine in een coronahotel. Dat heeft de plaatselijke regering vrijdag aangekondigd. Hongkong was een van de laatste plaatsen waar nog een zeer restrictief coronabeleid gold.

Op het hoogtepunt moesten mensen die Hongkong inreisden drie weken in quarantaine in een hotel. De beperkingen zorgden voor een fikse terugloop in het toerisme. 113.000 mensen, expats en lokale inwoners, verlieten de stad sinds halverwege 2021, meldt persbureau Reuters.

De versoepeling van de reisbeperkingen zorgde vrijdag dat het aantal boekingen voor vluchten richting Hongkong explosief toenam. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific meldde volgens persbureau AP „grote virtuele drukte” en kondigde aan het aantal vluchten richting Hongkong vanaf oktober op te schalen.

Mensen die naar Hongkong reizen moeten zich nog wel aan enkele coronamaatregelen houden. In de eerste drie dagen na aankomst mogen zij niet naar horeca of winkelcentra en zij moeten zich in hun eerste week in Hongkong regelmatig laten testen. Ook moeten zij in deze periode zoveel mogelijk binnenblijven op een zelfgekozen locatie.