Spaanse chauffeur ongeluk Nieuw-Beijerland had cocaïne in zijn bloed

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Nieuw-Beijerland, had cocaïne in zijn bloed terwijl hij achter het stuur zat. Dat blijkt volgens het OM uit toxicologisch onderzoek, meldt het gerechtshof Den Haag vrijdag. Bij het ernstige ongeval op een buurtfeest eind augustus vielen zeven doden, onder wie een ongeboren baby. Een aantal mensen raakte zwaargewond.

De verdachte blijft voorlopig vrij onder voorwaarden. Hij moet aan alles rondom deze zaak meewerken en dient te verschijnen op de inhoudelijke zitting van zijn strafzaak. Ook mag hij geen voertuigen besturen. Het OM verzet zich hier niet tegen, al wilde de aanklager de voorlopige hechtenis van de chauffeur aanvankelijk laten verlengen omdat gevreesd werd voor herhalingsgevaar. Of de chauffeur tijdens het dodelijke ongeval een epileptische aanval heeft gehad, zoals hij zelf beweert, wordt op dit moment nog onderzocht.

Eind augustus reed de 45-jarige Spaanse chauffeur in het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland met een vrachtwagen van de Zuiderzijdsedijk af, recht op een buurtbarbecue. Drie vrouwen, van wie een hoogzwanger, en drie mannen kwamen om het leven. Zeven anderen raakten gewond, onder wie ook kinderen. Op het buurtfeest waren zo’n zestig mensen uit het dorp aanwezig.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat er bij het ongeval acht doden vielen, onder wie een ongeboren baby. Dat klopt niet. Er vielen zeven dodelijke slachtoffers, onder wie een ongeboren baby. Dat is hierboven aangepast.