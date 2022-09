Schurft neemt toe, vooral onder studenten

Het academisch jaar is nog maar net begonnen en de besmettingen met schurft nemen onder studenten alweer toe. Arts-microbioloog Matthew McCall van het Radboudumc in Nijmegen vindt het tijd voor een gecoördineerde aanpak van schurft. „De GGD zou hier, net als bij andere infectieziekte-uitbraken een coördinerende rol in moeten spelen. Zij kunnen voor betere voorlichting zorgen en bron-en-contactonderzoek opzetten. Dat doen ze al bij uitbraken in zorginstellingen, maar dit is minstens zo belangrijk in studentenpopulaties. In Leiden heeft de GGD al een schurftspreekuur, maar landelijk beleid ontbreekt.” Patiënten melden zich bij de huisarts en moeten zelf hun contacten informeren. „Omdat veel studenten nog bij de huisarts van hun ouders staan ingeschreven, hebben we nu geen goed beeld van uitbraken in studentensteden.”

Al een jaar lang is het aantal schurftpatiënten bij de huisarts veel hoger dan in voorgaande jaren – bijna een verdubbeling, blijkt uit de peiling van onderzoeksinstituut Nivel. Na een flinke stijging afgelopen winter, daalden de cijfers in de zomermaanden, maar lopen nu weer op. „Je zou kunnen zeggen dat we nog steeds last hebben van dezelfde uitbraak”, zegt McCall. „Het is spannend wat er gaat gebeuren nu het academisch jaar begonnen is en studenten weer op kamers gaan.”

McCall noemt het „opvallend” dat de cijfers afgelopen winter zo hoog waren. „Ondanks sociaal beperkende maatregelen en een lockdown heeft schurft toch onder studenten kunnen verspreiden.” Het is volgens hem speculeren hoe de uitbraak is ontstaan. „Scabiës is in die zin een blinde vlek. Misschien liggen de cijfers nog wel hoger.”

Er is geen meldingsplicht, alleen bij een uitbraak in zorginstellingen. McNall: „De enige cijfers die we hebben zijn de cijfers van de 390 huisartsenpraktijken die hun data doorgeven aan het Nivel. We vermoeden dat mensen met milde klachten lang niet altijd naar de huisarts gaan. Of dat in een studentenhuis één persoon naar de huisarts gaat en de rest zelf een middel bij de apotheek haalt. Daarnaast komt het voor dat huisartsen scabiës aanzien voor iets anders, bijvoorbeeld eczeem.”

Iedere diersoort zijn eigen schurft

Schurft, of scabiës, wordt veroorzaakt door een mijt. Veel diersoorten kunnen last hebben van het beestje. Iedere diersoort heeft zijn eigen schurftmijt; de mijten van een hond kunnen niet lang overleven bij de mens. De parasiet heeft een ovaal, wit lichaam met acht poten en lijkt onder de microscoop een beetje op een spinnetje. De vrouwtjes zijn nog geen halve millimeter lang. De mannetjes zijn twee keer zo klein.

Op haar rug draagt de mijt borstels en stekels waarmee het vrouwtje gangen graaft in de opperhuid van de mens, net onder de hoornlaag, de buitenste, zichtbare laag van de huid. De celresten van de celen die ze onderweg kapot maakt eet ze op. Op die manier graaft ze binnen een paar dagen een gangetje vlak onder het huidoppervlak van maximaal anderhalve centimeter dat soms op het lichaam te zien is als een klein streepje.

De mannetjesmijten volgen de vrouwtjes, en in de gangetjes bevruchten ze haar, waarna de mannetjes sterven. In haar vier tot zes weken durende leven kan het vrouwtje twee tot vier eitjes per dag leggen. In totaal legt ze ongeveer zestig eitjes. Uit die eitjes komen de larven die op het huidoppervlak leven totdat ze uitgroeien tot geslachtsrijpe mijten waarna de cyclus weer opnieuw kan beginnen. Lang niet alle jonge mijten redden het. Gemiddeld draagt een patiënt vijf tot vijftien volwassen mijten bij zich.

De parasiet heeft een voorkeur voor plekken als de handpalmen, polsen, ellebogen, voeten, geslachtsdelen en de huid tussen de vingers. Rondom de gangetjes kunnen blaasjes, rode bultjes en schilfering ontstaan. De eitjes en de uitwerpselen van de mijt veroorzaken een afweerreactie waardoor patiënten last krijgen van jeuk die vooral ’s nachts en bij warmte erg is.

Frequent huidcontact

Je kunt schurft oplopen bij huid-huidcontact dat langer dan 15 minuten duurt of bij frequent huidcontact. Je kunt niet besmet raken door handen te schudden maar bijvoorbeeld wel door bij iemand in bed te slapen, of elkaars kleding en handdoeken te gebruiken. Schurft komt vaker voor op plekken waar mensen dicht op elkaar leven, zoals in studentenhuizen of verzorgingshuizen. Backpackers die in hostels slapen kunnen beter hun eigen lakenzak gebruiken, zeker als ze in tropische gebieden zijn waar de mijten het beste gedijen.

Een huisarts kan de diagnose op het oog stellen, maar soms lijkt de aandoening op eczeem. In dat geval kan hij huidschilfers opsturen naar het lab waar laboranten onder de microscoop de mijt proberen op te sporen of een PCR-test doen om het dna van de mijt te detecteren. „Dat laatste gebeurt niet vaak”, zegt McCall. „Onlangs onderzochten wij in samenwerking met de GGD hoe de diagnose gesteld wordt en meestal is dit op klinisch beeld.”

De aandoening is goed te behandelen met een permetrine crème, of ivermectine-pillen. Huisgenoten en andere nauwe contacten moeten ook smeren of slikken om te voorkomen dat de mijt de kop op blijft steken. Daarnaast moet iemand al zijn kleding, beddengoed en handdoeken wassen op minimaal 50 graden. Een andere optie is om al het textiel minimaal drie dagen in een afgesloten zak te stoppen omdat mijten niet langer dan drie dagen zonder hun gastheer kunnen leven. „Met deze maatregelen zou een patiënt na maximaal twee weken genezen moeten zijn”, zegt McCall.

Miljoenen mijten

Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen in zeldzame gevallen de ernstige vorm scabiës crustosa oplopen. Zij dragen dan tot een miljoen mijten met zich mee. Bij deze vorm kunnen anderen besmet raken zonder lichamelijk contact. Voor de behandeling moeten patiënten in isolatie.

De behandeling van normale schurft slaagt alleen als iedereen in de omgeving zich aan de maatregelen houdt. McCall: „In de praktijk blijkt dat moeilijk, we zien daarom regelmatig een pingpong-effect. Omdat je geen immuniteit opbouwt, kunnen herinfecties snel optreden.”

Of de mijt op den duur resistent raakt tegen de twee middelen, is onzeker. „Het is moeilijk om hier onderzoek naar te doen, want je kunt de mijten niet opkweken in het laboratorium om ze bloot te stellen aan permetrine of ivermectine. Van schurftmijten bij dieren is wel bekend dat resistentie op kan treden.”