Schrijfster Hilary Mantel (70) overleden

De Britse schrijfster Hilary Mantel is donderdag overleden. Dat heeft haar uitgeverij HarperCollins bekendgemaakt. Haar laatste uren was zij omringd door familie en vrienden. Mantel werd zeventig jaar. Het is niet bekend waaraan de schrijfster overleed.

Mantel was een van de grootste Britse romanschrijvers van deze eeuw. Haar werken worden beschouwd als moderne klassiekers. Ze schreef zeventien veelgeprezen boeken. Twee keer won Mantel de prestigieuze Man Booker Prize. In 2009 voor Wolf Hall en in 2012 voor Bring Up the Bodies. De auteur was de eerste Brit en de eerste vrouw die deze prijs tweemaal in ontvangst nam.

De bestsellerauteur is vooral bekend vanwege de Wolf Hall-trilogie. De historische, deels fictieve, romans gaan over de levensjaren van Thomas Cromwell, de machtigste persoon aan het hof van Hendrik VIII van Engeland. De serie werd in 41 talen vertaald en is wereldwijd meer dan vijf miljoen keer verkocht. Voor het tweede deel, Bring Up the Bodies, won Mantel naast een Man Booker Prize ook de Costa Book Award in 2012. Dat jaar werd ze voor de tweede keer tijdens de British Book Awards benoemd tot schrijver van het jaar, net als in 2010. Een zesdelige BBC-serie die de eerste twee boeken samenvat, werd bekroond met een Golden Globe en een BAFTA. Het vervolg, een verfilming van het derde en laatste boek, staat op de planning.

Mantel werd op 6 juli 1952 geboren in een plaats net buiten Manchester. Ze groeide op in Glossop en studeerde rechten in Sheffield, niet ver daarvandaan. Ze werkte als maatschappelijk werker en woonde met haar man, geoloog Gerald McEwen, in verschillende landen. Zo verbleef ze in Botswana en Saudi-Arabië voordat ze in de jaren tachtig terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk. Vlak voor haar overlijden verhuisde ze met haar man naar Ierland.

