Na bijna drie weken nadenken droeg president Poetin deze week de pro-Russische regeringen in de bezette Oekraïense gebieden op ‘referenda’ over toetreding tot Rusland te houden. Direct daarna kondigde hij een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ aan van maar liefst driehonderdduizend Russen. En vooral die laatste beslissing zou Poetins laatste en belangrijkste fout kunnen zijn.

Vooralsnog dreunen beide stappen na in de Russische samenleving. Sinds Rusland nauwelijks meer terreinwinst wist te boeken, was het een kwestie van tijd tot de Oekraïners bezette gebieden zouden heroveren – op vreemde bodem is Rusland nu eenmaal niet onverslaanbaar.

Vladislav Inozemtsev is directeur van het Centrum postindustriële studies in Moskou.

Daarom wil het Kremlin de bezette gebieden al lange tijd formeel bij Rusland inlijven, want dan kan het verdere Oekraïense offensieven als agressie tegen Rusland afschilderen en tactische kernwapens inzetten (of beter gezegd: doen alsof het die zou kunnen inzetten). In dit scenario is de annexatie van bezette gebieden misschien wel als een voorwaarde voor een staakt-het-vuren te beschouwen.

Maar de aangekondigde mobilisatie verandert alles wederom; Poetin lijkt de oorlog met conventionele middelen te willen winnen door de druk op Oekraïne domweg op te voeren. Zoals gezegd, dit zou Poetins laatste en belangrijkste fout kunnen zijn.

Misdadigers naar het front

Dat een groot deel van de Russische samenleving instemt met de oorlog in Oekraïne, berust vooral op het feit dat ze niet door de oorlog worden geraakt. Zo maakte Poetins goede vriend Prigozjin, eigenaar van het beruchte Wagner-huurlingenleger dat huishoudt in Oekraïne, een rondgang langs Russische gevangenissen om veroordeelde misdadigers te rekruteren. „Ofwel uw zoons en broers trekken ten strijde, ofwel wij vullen bataljons met moordenaars en verkrachters”, hield hij de bevolking daarbij voor.

Nu gaan mogelijk duizenden jonge mensen (de ‘eerste mobilisatiegolf’ treft mensen van onder de 35) naar het front. Ze worden gescheiden van hun familie en raken hun baan kwijt, maar moeten intussen wel de hypotheek van hun appartement blijven betalen.

Op Russische sociale media wordt de ‘mobilisatie’ inmiddels ‘mogilisatie’ genoemd – ‘mogila’ betekent in het Russisch ‘het graf’. De gemobiliseerden zullen immers hoogstwaarschijnlijk snel sneuvelen. Al aan het eind van de dag dat de nieuwe maatregelen werden afgekondigd, waren er meer dan 1.300 betogers in 38 Russische steden gearresteerd en opgesloten, terwijl de menigte die zich in Moskou bij het terrein van het ministerie van Defensie had verzameld riep: „Poetin, ga zelf naar de loopgraven!”

Intussen wachten duizenden Russen voor de grensovergangen naar Georgië en vluchten ze in auto’s en bussen naar Kazachstan en Wit-Rusland. Vluchten naar visumvrije bestemmingen als Istanboel of Dubai zijn voor de komende weken volgeboekt – de prijs voor een enkele reis economy kan oplopen tot 11.000 euro.

Ook als we voorbij gaan aan de onvrede in de Russische samenleving, blijft het succes van deze onderneming twijfelachtig. Het Russische leger heeft geen bewapening en uitrusting – veel in Oekraïne gevangengenomen soldaten zeggen dat hun tanks niet kunnen bewegen of schieten. Reserve-legereenheden waar nieuwkomers kunnen worden opgeleid, ontbreken en het dodental onder de Russische officieren is hoog, waardoor de bevelvoering in veel opzichten ongeorganiseerd is.

Bijval voor Poetin

Het Kremlin staat nu voor twee moeilijke vraagstukken. Aan de ene kant moet het de mobilisatie zo uitvoeren dat deze tot wel 300.000 nieuwe militairen kan opleveren (ik schat in dat minstens een miljoen mannen zich overal in het land gaan verschuilen en zo hun werk en gezin achterlaten). Aan de andere kant moet het Kremlin tonen dat deze versterkingen het verloop van de oorlog kunnen veranderen, iets wat ik mij nauwelijks kan voorstellen. Daarom zal de hele onderneming de bijval voor Poetin in Rusland doorslaggevend ondermijnen – en zou zij zodoende zijn ondergang kunnen vergemakkelijken.

De ouderwetse mentaliteit van Poetin en zijn naasten blijkt ook nu weer. Telkens als Rusland te maken kreeg met een kritieke, militaire dreiging, is het land in staat gebleken zo’n oorlog te winnen door middel van massale mobilisatie. De legerleiding kan zelfs miljoenen Russische levens verspillen om tienduizenden vijanden te verslaan, in 1914 in de Eerste Wereldoorlog en in 1941 in de ‘Grote Patriottische Oorlog’.

Poetin weet dat en denkt dit te kunnen herhalen. Toch, dit is nog nooit gebeurd bij de imperialistische oorlogen die Rusland buiten zijn kerngebied heeft gevoerd ook hier voorbeeld. En ook: de demografische situatie in Rusland is niet volledig anders dan in 1914 en 1941.

Verzinsels versus echte verschijnselen

En dan is er nog iets om bij stil te staan, volgens mij het belangrijkste. In Poetins Rusland zijn verzinsels belangrijker dan echte verschijnselen. Daardoor beseft het Russische volk eenvoudigweg niet hoe de oorlog kán zijn – op dit moment lijkt de oorlog vooral op de tv-beelden in een van de Moskouse bars of restaurants. Maar een rechtstreekse confrontatie met pijn en bloed – dat is niet wat het wil.

Daarbij lijkt de elite in het huidige Rusland erg ver van het gewone volk af te staan. Begin twintigste eeuw kwamen bijna alle Russische officieren nog uit adellijke families en vertegenwoordigden zij de hoge sociale lagen – in de Tweede Wereldoorlog dienden zelfs de twee zonen van Stalin in het leger (werd een van hen door de nazi’s gevangengenomen en vermoord). Nu echter, zullen alle rijke en invloedrijke mensen zichzelf en hun kinderen en familieleden voor ‘mogilisatie’ behoeden. Dit zal het gevoel van onvrede in de sterk hiërarchische Russische samenleving vergroten en het systeem van Poetin een nieuwe slag toebrengen.

Tot slot denk ik dat Poetin met zijn mobilisatieplicht een nog grotere fout heeft gemaakt dan toen hij eind februari besloot Oekraïne binnen te vallen. In de afgelopen zeven maanden kon hij – althans theoretisch – de oorlog afblazen zonder zijn gezicht en zijn positie in de Russische politiek te verliezen. Dat is nu onmogelijk.

De oorlog, die tot nu toe een ‘speciale operatie’ heette (tal van grootmachten hebben hun troepen naar het buitenland gestuurd zonder de oorlog te verklaren, denk aan de Amerikanen in Vietnam of Irak) wordt nu een grootscheepse oorlog.

Daarin kan het huidige Rusland het niet van het hele Westen winnen, en dus heeft Poetin zijn eigen vonnis getekend – ongeacht wanneer dit van kracht zal worden.