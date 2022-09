Pinhole-camera ziet de baan van de zon

Dit heb je nodig

- een goed afsluitbaar, waterdicht blik

- een stukje fotopapier 10 x 15 cm (zoek online op ‘analoog fotopapier’)

- tape

- een naald

- tie-wraps (of koop een kant-en-klare Solarcan)

- een scanner

- simpele fotobewerkingssoftware

Dit is de theorie

De zon komt elke dag op, en gaat weer onder. Dat kun je prima vastleggen met de allersimpelste camera denkbaar, de pinhole camera (‘speldengatcamera’?): niet meer dan een gaatje in een blik, dat werkt als een lens. Achterin het blik zit fotopapier, van het soort waarop je vroeger in de doka foto’s afdrukte.

Het gaatje projecteert de zon op het papier, en terwijl die zon van het oosten door het zuiden naar het westen langs de hemel reist, trekt hij een spoor op het fotopapier. Rond 21 juni is de boog die de zon maakt het hoogst, rond 21 december het laagst.

Over een half jaar krijg je op die manier zo’n 182 sporen, voor elke dag ééntje. Behalve natuurlijk voor de dagen dat het bewolkt is. Regenachtige weken laten gaten achter in het banenpatroon, maar het leukst zijn de dagen met wisselende bewolking, die een soort morse-patroon achterlaten.

Dit moet je zelf doen

Stap 1

Neem een hoog blik, bijvoorbeeld een bierblik, en snijd er de bovenkant vanaf. Maak met een speld een gaatje ongeveer in het midden, en plaats er het stukje fotopapier in met de gevoelige kant naar binnen. Laat het fotopapier rondkrullen tegen de achterkant, maar zorg dat het niet het gaatje bedekt.

Stap 2

Test met een lamp (liefst rood licht om het fotopapier niet te belichten) of het licht door het gaatje op het fotopapier valt. Maak de bovenkant van het blik goed dicht en bevestig de camera stabiel op een hoog punt met uitzicht op het zuiden, of anders het oosten of het westen.

Stap 3

Haal na een half jaar het fotopapier uit het blik en scan het. Je kunt het beeld bewerken op de computer. De kleuren inverteren geeft de zonnelijnen weer in felle witte strepen. Je kunt vaak ook gebouwen, bomen of elektriciteitsmasten op de horizon herkennen.

Online zijn er uiteraard websites als http://www.solargraphy.com/ waar liefhebbers beelden verzamelen en vergelijken.