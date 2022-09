Nederlandse orang-oetandeskundige niet meer welkom in Indonesische natuurparken na kritiek

Erik Meijaard, een Nederlandse bioloog die al dertig jaar onderzoek doet naar orang-oetans, is niet meer welkom in Indonesische natuurparken. Dat meldt The Jakarta Post donderdag. Meijaard uitte na de Internationale Dag van de Orang-oetan kritiek op uitspraken van Siti Nurbaya, de Indonesische minister van Bosbouw en Milieu. Voor zijn actie wordt hij nu gestraft: parkbeheerders worden gevraagd Meijaard en vier andere criticasters toegang te weigeren.

De minister sprak halverwege augustus lovend over het natuurbeleid van de Indonesische president en zei daarbij dat de mensaap „verre van uitgestorven is”. De populatie van de orang-oetan zou volgens haar zelfs groeien. In een opiniestuk eerder deze maand in The Jakarta Post weerleggen Meijaard en collega’s haar uitspraak door te wijzen naar wetenschappelijke studies. Deze tonen aan dat het aantal apen al decennia daalt. Maar ook het aanhalen van onderzoek van het Indonesische ministerie zelf, dat hun beweringen bevestigt, mocht niet baten: de minister heeft in brieven de beheerders van natuurparken gewaarschuwd voor de onderzoekers. Zij zouden „Indonesië in diskrediet brengen”.

Tegen de Volkskrant zegt de 55-jarige bioloog dat hij zich zorgen maakt. Hij ziet dat Indonesische wetenschappers, ngo’s en bedrijven zich steeds vaker terugtrekken „uit angst voor repercussies”. Zelf werkt Meijaard om die reden sinds 2017 in Brunei, een buurland van Indonesië. „In Indonesië mag je niet meer zeggen dat de orang-oetan met uitsterven wordt bedreigd, als je maar lang genoeg beweert dat alles goed gaat, dan gelooft het publiek dat ook.”

